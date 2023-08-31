|
Hayat

Meteoroloji'den İstanbul dahil Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

20:16 . 31/08/2023 الخميس
AA
İstanbul'un doğusunda sağanak yağış bekleniyor (Arşiv)

İstanbul'un doğusunda sağanak yağış bekleniyor (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un boğaz kesimi ve doğusu ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yerel kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışlar İstanbul'da öğle saatlerinde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise öğleden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Sağanak Yağış
#Meteoroloji
#İstanbul
#Marmara
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ satılık arsa listesi 2023! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı