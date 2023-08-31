Meteoroloji'den İstanbul dahil Marmara'nın kuzeydoğusu için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.