Müziğimle mutlu etmek istiyorum

Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında, 21 Eylül akşamı Volkswagen Arena’da sahnede olacak David Garrett Kong; Almanya, Meksika, Tayvan, Brezilya, Singapur ve daha birçok ülkede milyonlarca bilet sattı, 24 altın ve 16 platin plak kazandı. Dahi kişiliği ve müzik tutkusu çok kısa sürede onu benzerlerinden ayırdı. Türkiye konseri öncesi çılgın sanatçı David Garrett ile konuştuk.

SÜRPRİZİMİZ VAR

Türkiye’deki ilk konseriniz olacak. Nasıl hissediyorsun?

Daha önce İstanbul’da klasik müzikle konser verdim, crossover programımla ilk defa Türkiye’ye gelmekten heyecan duyuyorum. 10 yıllık müzik müziğimin en iyi şarkılarıyla çok eğlenceli bir gösteri ve izleyicinin tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum. Harika video içeriğiyle birleştirilmiş bir müzik havai fişek gösterisi hazırladık. Herkesin onu seveceğini düşünüyorum.

Dört yaşında keman çalmaya başladınız, sonra ilk CD’nizi 13 yaşında kaydettiniz. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Kesinlikle diğer çocuklardan farklıydım, ama o zaman bunu bilmiyordum. Keman çok alçakgönüllü bir enstrüman ve öğrenmesi çok zor, bu yüzden çok meşakatliydi ama kariyerimin dayandığı temeli inşa etmem gerekiyordu. Zubin Mehta ve Yehudi Menuhin gibi inanılmaz müzisyenlerle çalıştığım için çok şanslı ve mutluydum. Geriye bakınca, hala şaşırıyorum.

Kemanlı klasik müzik rock veya pop müziğe nasıl dönüşüyor?

Öncelikle, şarkı hakkında gerçekten olağanüstü bir şey olması gerekiyor -bu genellikle melodi, uyum ya da ritim- ve sonra piyanoma oturuyorum ve şarkının bir geçit parçası olarak çalışıp çalışmayacağını kabaca çiziyorum. Keman bölümü bundan sonra gelir ve genellikle Franck van der Heijden ve John Haywood’u bu noktada görevlendiririm. Bunun bizim için işe yaradığını ve sesini sevdiğimizi öğrenince, grup ve orkestra için parçaları ekliyoruz. Ayrıntılara çok fazla girmemeliyim çünkü çok teknik. Daha önce de söylediğim gibi klasik bir eserin rock versiyonu harika sonuçlanıyor.

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SINIRSIZ CANLI

David Garrett

İzleyicilere ne tür bir deneyim vaad ediyorsunuz?

İşimle ilgili en harika şey insanları müziğimle mutlu etmek. Amacım; konserlerle insanları iki buçuk saat boyunca hayatlarından çıkarmak, iyi hissetmelerini sağlamak, yüzlerine bir gülümseme getirmek, duygularıyla temasa geçmek. İnsanlara, kendileri olabilecekleri ve iki buçuk saat boyunca eğlenebilecekleri bir ortam sağlamak istiyorum. Bunu yapma şansını elde etmek mutlak bir nimettir.

Sizin sıra dışı etkinlileriniz nasıl devam edecek? Şaşırtımaya devam mı?

Şu anda bizi daha önce hiç gitmediğim ülkelere götüren “Sınırsız Canlı” dünya turumuzun ortasındayız. Bu çok heyecan verici ve bir yıl boyunca bu gösteriyi hazırlamak için çalıştık. Bu benim asıl amacım, bu yüzden şimdilik sonbaharda devam edecek olan turneye yoğunlaşıyorum ve bu yeni programı nihayet Türkiye’ye getirmekten dolayı çok mutlu ve heyacanlıyım.