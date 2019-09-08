Hayat Müziğimle mutlu etmek istiyorum
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Müziğimle mutlu etmek istiyorum

Müziğin dahi ve hızlı çocuğu olarak adlandırılan David Garrett, “Unlimited Live” dünya turnesi kapsamında ilk kez solo performansıyla İstanbul’a geliyor. Kendisi ‘Flight of the Bumblebee’ şarkısını, saniyede 13 nota basarak, dakika 6.56 saniyede çalıp Guinness Rekorlar Kitabı’na adını “Dünyanın en hızlı keman çalan insanı” olarak yazdırdı. Rock ve klasik müziği harmanlayan sanatçı, “Müziğimle mutlu etmek istiyorum” diyor.

Hakan Varol Yeni Şafak
David Garrett
David Garrett

Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında, 21 Eylül akşamı Volkswagen Arena’da sahnede olacak David Garrett Kong; Almanya, Meksika, Tayvan, Brezilya, Singapur ve daha birçok ülkede milyonlarca bilet sattı, 24 altın ve 16 platin plak kazandı. Dahi kişiliği ve müzik tutkusu çok kısa sürede onu benzerlerinden ayırdı. Türkiye konseri öncesi çılgın sanatçı David Garrett ile konuştuk.

SÜRPRİZİMİZ VAR

Türkiye’deki ilk konseriniz olacak. Nasıl hissediyorsun?

Daha önce İstanbul’da klasik müzikle konser verdim, crossover programımla ilk defa Türkiye’ye gelmekten heyecan duyuyorum. 10 yıllık müzik müziğimin en iyi şarkılarıyla çok eğlenceli bir gösteri ve izleyicinin tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum. Harika video içeriğiyle birleştirilmiş bir müzik havai fişek gösterisi hazırladık. Herkesin onu seveceğini düşünüyorum.

Dört yaşında keman çalmaya başladınız, sonra ilk CD’nizi 13 yaşında kaydettiniz. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Kesinlikle diğer çocuklardan farklıydım, ama o zaman bunu bilmiyordum. Keman çok alçakgönüllü bir enstrüman ve öğrenmesi çok zor, bu yüzden çok meşakatliydi ama kariyerimin dayandığı temeli inşa etmem gerekiyordu. Zubin Mehta ve Yehudi Menuhin gibi inanılmaz müzisyenlerle çalıştığım için çok şanslı ve mutluydum. Geriye bakınca, hala şaşırıyorum.

Kemanlı klasik müzik rock veya pop müziğe nasıl dönüşüyor?

Öncelikle, şarkı hakkında gerçekten olağanüstü bir şey olması gerekiyor -bu genellikle melodi, uyum ya da ritim- ve sonra piyanoma oturuyorum ve şarkının bir geçit parçası olarak çalışıp çalışmayacağını kabaca çiziyorum. Keman bölümü bundan sonra gelir ve genellikle Franck van der Heijden ve John Haywood’u bu noktada görevlendiririm. Bunun bizim için işe yaradığını ve sesini sevdiğimizi öğrenince, grup ve orkestra için parçaları ekliyoruz. Ayrıntılara çok fazla girmemeliyim çünkü çok teknik. Daha önce de söylediğim gibi klasik bir eserin rock versiyonu harika sonuçlanıyor.

REKLAM

SINIRSIZ CANLI

David Garrett

İzleyicilere ne tür bir deneyim vaad ediyorsunuz?

İşimle ilgili en harika şey insanları müziğimle mutlu etmek. Amacım; konserlerle insanları iki buçuk saat boyunca hayatlarından çıkarmak, iyi hissetmelerini sağlamak, yüzlerine bir gülümseme getirmek, duygularıyla temasa geçmek. İnsanlara, kendileri olabilecekleri ve iki buçuk saat boyunca eğlenebilecekleri bir ortam sağlamak istiyorum. Bunu yapma şansını elde etmek mutlak bir nimettir.

Sizin sıra dışı etkinlileriniz nasıl devam edecek? Şaşırtımaya devam mı?

Şu anda bizi daha önce hiç gitmediğim ülkelere götüren “Sınırsız Canlı” dünya turumuzun ortasındayız. Bu çok heyecan verici ve bir yıl boyunca bu gösteriyi hazırlamak için çalıştık. Bu benim asıl amacım, bu yüzden şimdilik sonbaharda devam edecek olan turneye yoğunlaşıyorum ve bu yeni programı nihayet Türkiye’ye getirmekten dolayı çok mutlu ve heyacanlıyım.

Macar edebiyatına giriş
HAYAT
Macar edebiyatına giriş
Barış görüşmeleri durdu

Barış görüşmeleri durdu

​ABD Başkanı Trump, Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu.
Johnsona kötü haber

Johnson'a kötü haber

​İngiltere Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti.
89 dakika bekledik

89 dakika bekledik

​A Millilerimiz Andorra'yı son dakika golüyle mağlup etti.
Hak arayışı<br>11. gününde

Hak arayışı
11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Milli marş krizi

Milli marş krizi

​Fransa-Arnavutluk maçında büyük skandal.
Faiz düşecek

Faiz düşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe günü inanıyorum ki faiz düşecek

Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.
Tvnet ekibine<br>çirkin saldırı

Tvnet ekibine
çirkin saldırı

​Yenikapı'daki hizmet araçlarının görüntülenmesine izin vermediler.
Son seferi<br>yüreğini yaktı

Son seferi
yüreğini yaktı

Hasta olduğu halde sefere çıkan Kanuni, zaferini göremeden vefat etti.
Olimpiyat aşkına

Olimpiyat aşkına

​12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı devirdi.
100 milyar <br>dolarlık görüşme

100 milyar
dolarlık görüşme

ABD'li Bakan Ross'tan Bakan Pekcan'a ziyaret.
İstikamet<br> Fırat'ın doğusu

İstikamet
Fırat'ın doğusu

​Güvenli bölgede kullanılacak zırhlılar sıfır noktasında.
'Evde bakım' araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
6 ay yok

6 ay yok

​Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

İstanbul ve birçok ilde yarın yağış bekleniyor.
Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.