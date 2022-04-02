Otizmli gençler eğitim ve sporla başardılar

Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, otizmli şampiyon sporcuların başarılarına kulak verdik. Bisiklet Turu birincisi Enes Keskin’in (26) ablası Seda Keskin, kardeşinin otizm teşhisinin 2,5 yaşında koyulduğunu söyleyerek o günden beri eğitimine devam ettiklerini ifade etti.

EĞİTİMLE SAKİNLEŞTİ

Keskin, “Enes 16 yaşındayken çok kilolu, mutsuz sinirli bir çocuktu. Eğitim sayesinde daha sakin daha ne istediğini bilen bir insan haline geldi. Hafta içi okulunda düzenli spor, öz bakım dersleri alıyor. Evdeyken de bunu devam ettiriyor. Küçük bir spor odası var kendi rutinlerini yapıyor. Parkta basket oynamayı çok seviyor. İstanbul özel sporcular turnuvasında derecesi ve masa tenisinde çok fazla madalyası var. Bisiklet yarışmasında birinciliği var. Yenme duygusuyla oynamıyor eğleniyor. Otizmin tek tedavisi eğitim ve farkındalık” dedi.

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Oğuzcan Demirkol

YETERLİ OLMASA DA 'BİLİNÇ' ARTTI

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oğuzcan Demirkol’un (24) annesi Canan Demirkol da oğlunun 3 yaşında otizmli olduğunu anladığını anlattı. Demirkol, şunları ifade etti: On yaşında hücre nakli yapıldı. Şu anda her şeyi yapabiliyor sadece konuşamıyor. Spora yönlendirdim. Masa tenisinde çok iyi olduğunu fark ettiğimiz için ilgilendim. Dereceler almaya başladı. Özel eğitimli çocukların girdiği masa tenisi müsabakasında Türkiye birincisi oldu. Tek isteğimiz bir takımın kurulması. Eskiden marketlerde, otobüslerde okullarda vebalıymışız gibi bakıyorlardı. Şimdi yeterli olmasa da otizmli çocuklar için bilinç arttı.”

Cemal Ege

ONLARIN ÖZEL GEREKSİNİMLERİ VAR

Masa Tenisi Türkiye birincisi Cemal Ege’nin (14) babası Cem Darca, “Tanısını üç buçuk yaşında aldı. Dünyanın sonu olmadığını biliyorduk. Duyu bütünleme eğitimi almaya başladı. Oyun ablası vardı, kelimeler kartlarla oyunlar oynuyordu. Daha ilerleyen zamanda spora gitti. Bisiklet sürmeyi, masa tenisini öğrendi. Şimdi sekizinci sınıfta. Arkadaşlarıyla oynuyor, eve gelip derslerini yapıyor. Büyükçekmece Basketbol’da hem özel sporcular hem de normal çocuklarla turnuvaya katılıyor. Dört sene önce özel sporcular kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Normal sporcularla olan turnuvadan çeyrek finali var. Hiçbir zaman Ege’ye otizmli olduğunu söylemedim. Onun özel gereksinimli olduğunu söyledim” şeklinde konuştu.

2 milyon otizmli çocuğa ulaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otizm tarama programıyla bugüne kadar 2 milyon çocuğa ulaşıldığını söyledi. Koca, son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığının 240 kat arttığını bildirerek "Bu artış, yapılacak hizmetlerin önemini ortaya koymuştur. Sorun tespit ettiğimiz 17 farklı alanda titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bu bağlamda ekibimiz uluslararası paydaşlarla yeni projeler üzerine çalışıyor." dedi.

Raporlar yıl sonuna uzatıldı

Bakan Fahrettin Koca, salgın döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını hatırlatarak 'süreli süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli' olduğunu bildirdi.

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