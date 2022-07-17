Rodin şimdi Antalya’da

“Tutkunun Heykeltıraşı Rodin – Erbil Arkın Özel Koleksiyonu’ndan Bir Seçki” adlı sergi Antalya Kültür Sanat’ta izleyiciyle buluştu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 140. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen sergideki eserleri Antalya’ya getirtmek hiç de kolay olmamış. Öncesinde Picasso, Ara Güler, Cecil Beaton gibi önemli sergileri de büyük özveriler ile şehre getirten Antalya Kültür Sanat Vakfı’nın başkanı Davut Çetin’e bu önemli sergiyi ve arka planını sorduk.

ÇOK GÜÇLÜ GÜVENLİKLE GELDİ

Çetin, Rodin’in 2006 yılında Sakıp Sabancı Müzesi’ne geldiğini söyleyerek süreci şöyle anlattı: “Biz bu eserlerin Kıbrıslı bir iş adamında olduğunu öğrendik. ATO’nun 140. kuruluş yıldönümü sebebiyle Antalyalılar ile buluşturmak istediğimiz bir seçkiydi. Koleksiyonerimiz Erbil Arkın’ın vesilesi ile eserleri Kıbrıs’tan getirttik. 4 aylık bir çaba neticesinde bu sergiyi yapabildik. Eserler karayolu ile feribot vasıtasıyla gelecekti ama olmadı. Daha sonra tüm eserler sigortalanarak hava yolu ile çok güçlü güvenlik önlemleri alınarak şehrimize ulaştı. Sadece Antalyalıların değil yurt dışından gelen misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Herkesin mutlaka görmesi gereken dev bir sergi.”

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Antalya’ya 22 parçayı getirdiklerini ancak 5 parçayı nakliye ve komisyon güçlülüğü sebebiyle taşıyamadıklarını ifade eden Çetin, uluslararası bir sanatçıyı Antalya’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

SERGİ MUTLAKA GÖRÜLMELİ

Çetin, eserlerin Rodin’in heykel yapım tekniklerindeki çalışma karakteristliğini iyi yansıtan parçalar olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “Biz bu heykel sergisinde Rodin’in ilk yaptığı parçalardan geç yaptığı eserlere kadar bir heykeli yaparken hangi teknikleri kullandığını, mitoloji konularını nasıl işlediğini, klasizm döneminden Rönesans’a nasıl etkilendiğini ve nasıl modern çağın çığır açan heykeltraşı olduğunu izleyiciye sunuyoruz.”