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Sağlık eğitiminde yurt dışına açıldık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yurt dışında bin 435 öğrencisiyle sınırları aştı. Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sudan, Somali, Özbekistan ve Suriye’de okul açarak sağlık eğitimi verdiklerini belirterek, “Somali’de bu sene üçüncü mezunlarımızı verdik. Şimdi kendi hastalarına şefkat eli uzatıyorlar” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Sağlık eğitiminde yurt dışına açıldık
Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yurt dışında bin 435 öğrencisiyle sınırları aştı. Türkiye’de 20 bini aşkın öğrenciye eğitim veren üniversite, 4 farklı ülkede daha sağlık eğitimi veriyor. 2015’ten beri faaliyette olan üniversite, başka ülkelerde eğitim müessesesi açma yetkisine sahip olan tek kurum.

4 ÜLKEDE SAĞLIK EĞİTİMİ VERİLİYOR

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ülke yönetimlerinin talepleriyle Sudan, Somali, Özbekistan ve Suriye’de okul açarak eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı. Okullarda yetişen öğrencilerin kendi ülkelerine hizmet ettiğini söyleyen Prof. Erdöl, “Üniversitemizin yurt dışında önlisans düzeyinde 614, lisans düzeyinde 821 olmak üzere toplam 1435 öğrencisi var. Amacımız gittiğimiz ülkelerde Batılılar gibi beyin sömürüsü yapmak değil, ecdadımızın merhametini göstermek ve aşılamak” dedi.

TÜRK HASTANELERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Sağlık eğitiminin temel dinamiğinin staj olduğunu aktaran Erdöl, “Bu nedenle gideceğimiz ülkelerde mutlaka bir hastane olmasına özen gösterdik. Sudan Nyala’daki Sağlık Bakanlığının Eğitim Hastanesi ve Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ile işbirliğine başladık.” şeklinde konuştu. Somali ve arkasından Sudan’da önlisans seviyesinde eğitim veren meslek yüksek okulu çalışmalarına başlandığını aktaran Erdöl, “Somali’deki eğitim dili tamamen Türkçe. Bu sene 3’üncü mezunlarımızı verdik. Bu öğrencilerin çoğu Somali devlet hastanelerinde çalışmaya başladı. Kendi hastalarına şefkat eli uzatıyorlar” dedi. Somali Sağlık Bakanının eğitim düzeyinin lisans seviyesine çıkarılmasını istediğini ve bu nedenle Sağlık Bilimleri Fakültesini hayata geçirdiklerini anlatan Erdöl, “Kurum bu sene 2’nci sınıf öğrencilerini kabul etti. Somali’de lisansüstü eğitim de veriyoruz. Öğrenciler eğitimlerinin son 6 ayını Türkiye’deki hastanelerde staj yaparak tamamlıyor” ifadelerini kullandı.

BUHARA İLK MEZUNLARINI VERDİ

Özbekistan Buhara’da talep üzerine, sağlık meslek yüksek okulu ve tıp fakültesi açtıklarını aktaran Erdöl, “MYO öğrencilerimiz bu sene mezun oluyor, tıp fakültesi öğrencilerimiz ise 3 yıl sonra mezun olacak. Şu an bir rektör yardımcımız 6 doçent- profesörümüz Buhara’da.” dedi.

Suriye’ye önce hastane şimdi okul

  • Şubat 2021’de çıkan kararnameden sonra Suriye Çobanbey’de faaliyete başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mart ayı itibarıyla bölgede Türkçe kurslarına başladı. Prof. Erdöl, “Sağlık Bakanlığının Çobanbey’deki hastanesinde işbirliği yaptık, bize bir mekan verildi. Şimdi kendimize ait binalar inşa edeceğiz. Suriye’nin insanlarını, kendi insanlarına merhamet eli uzatmaları için eğiteceğiz” diye anlattı. Erdöl, Suriye’de bir tıp fakültesi ve bir de ortez protez çalışmaları yapmak üzere MYO’nun bulunduğunu söyledi.

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