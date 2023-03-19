Sahursuz oruç tutmayın

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen fakat kronik hastalığı olan kişilerin bir uzmana danışması gerekiyor. Endokrinoloji Uzmanı Dr. Narımana Imanova Yaghjı, “Bu ayda insanların yeme-içme ve ilaç alım düzeni değişiyor. Fiziksel aktivitede de azalma meydana geliyor” dedi. Yaghjı, kronik hastalığı olan kişilerde belli riskler oluşabileceği konusunda uyardı.

HİPOGLİSEMİ GELİŞEBİLİR

Her Müslüman’ın bu ayda oruç tutmak isteyeceğini anlatan Yaghjı, “Fakat diyabet, kalp hastalığı, tiroid sorununuz varsa oruç tutup tutamayacağınız hakkında doktorunuza danışmanız gerekiyor. Özellikle diyabet hastalarında diyabetik ketoasidoz, hipoglisemi, hiperglisemi, dehidratasyon ve tromboz gibi sağlık sorunları oluşabilir. Oruç tutulduğunda uzun süre aç kalmaya bağlı hipoglisemi gelişebiliyor. Bu durum anti- diyabetik ilaçlar ile insülin kullananlarda daha çok yaşanıyor” diye konuştu.

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Narımana Imanova Yaghjı.

SAHURSUZ ORUÇ TUTMAYIN

Sahura kalkmadan oruç tutmanın yanlış olduğuna işaret eden Dr. Yaghjı, “Şeker hastaları mutlaka sahura kalkmalı. Oruç tutan hastaların hipoglisemi tespiti için yakın parmak ucu kan şekeri bakması gerekiyor” şeklinde konuştu.

BÖBREK TAŞI OLANLAR AĞRI ÇEKEBİLİR

Oruç tutarken yetersiz sıvı alımının vücudu olumsuz etkilediğini anlatan Dr. Yaghjı, “Bu durum olası böbrek sorunlarının kötüleşmesine ve sıvı eksikliği bulgularının gelişmesine sebep olabiliyor.Böbrek taşı sorunu yaşayan kişilerde böbrek ağrısı görülebiliyor. Dolayısılya iftardan sahura dengeli sıvı alımına dikkat edilmeli. İftar ve ve sahurda yemeyi hızlı yememek, salata ve sebze tüketmek, yemekleri kontrollü biçimde yemek çok önemli.” ifadelerini kullandı.

İlk tabakta mola verin

İftar sofralarında tüketilen ilk porsiyondan sonra biraz mola verilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Yaghjı, “Mola verip tekrar yemeye devam edilmesi dengeli besin alımında yardımcı bir çözüm olabilir. Obezite (şişmanlık) sorunu olan kişiler bazen oruç tutmayı bir perhiz fırsatı olarak görürler. Oruç tutmak ile kilo verilmesi zor. Uzun süreli açlık fazla yemeye eğilim oluşturuyor. İftarda tüketilen yiyeceklerin kalorisi fazla olurken, miktarı ise fazla çeşitten dolayı artış gösterebiliyor. Bu durum kilo alımına sebep olabiliyor. Bu sorunlar nedeni ile diyabet hastaları Ramazan ayı öncesi mutlaka kan şekerlerini ölçtürüp sağlık kontrollerini yaptırmalı” ifadelerini kullandı.







