Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Fotoğraf : İl Emniyet Müdürlüğü / Anadolu Ajansı

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramada, sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş 4 bin 200 içimlik 21 ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki siyah ince kumaş, 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.