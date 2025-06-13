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Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi

16:5213/06/2025, Cuma
AA
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Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramada, sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş 4 bin 200 içimlik 21 ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki siyah ince kumaş, 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.
Fotoğraf : İl Emniyet Müdürlüğü / Anadolu Ajansı
Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramada, sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş 4 bin 200 içimlik 21 ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki siyah ince kumaş, 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramada, sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş 4 bin 200 içimlik 21 ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki siyah ince kumaş, 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

#Sakarya
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