Şehir rehberi

Reklerle Söyleşim
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- Gizella Kavak’ın “Renklerle Söyleşim” adlı resim sergisi, 9 Ekim’de 42 Maslak’taki LUCA Fine Arts’ta açılacak. 9 Kasım’a kadar sürecek olan sergi kapsamında sanatseverler Kavak’ın birçok eserini görebilecekler.
Ara Güler belgeseli Aral’dan
- Akbank Sanat, 15 Ekim’de İFSAK’ın işbirliğiyle, yönetmenliğini Coşkun Aral’ın üstlendiği “Bu Dünya Böyle Dünya” isimli Ara Güler belgeseline ev sahipliği yapıyor. Belgesel, adını Coşkun Aral’la Ara Güler’in 1986 yılında açtıkları sergiden alıyor. Belgesel, kırk yılı aşkın dostluklarının anısına Aral tarafından hazırlandı. Belgeselde Güler’in tarihi belgelediği anları ve kendi dünyasından renkli anıları işliyor. Büyük usta, ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikayesini çocukluğundan başlayarak anlatıyor. Dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kesitlere de yer verilen belgeselde, Ara Güler’den de kendi kariyerinin de dönüm noktalarını dinliyoruz.
Pendik’te edebiyat festivali
- Pendik, bu sezona Edebiyat Festivali ile başlıyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivalde paneller, söyleşiler ve konferanslar yer alacak. Festival 14 Ekim Pazartesi Günü Şehir ve Edebiyat paneliyle başlayacak. Panelde İhsan Fazlıoğlu, M. Fatih Andı, Hasan Akay ve A. Ali Ural yer alacak. Bu yıl 4.sü yapılacak Pendik Geleneksel Kitap Fuarı ise bu yıl festival kapsamında gerçekleştiriliyor. 80 Yayınevi 80 Yazar başlığıyla organize edilen fuar için 19 Ekim’e kadar sürecek.
Deneysel rock için Salon’dayız
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- Progresif ve endüstriyel rock’a deneysel yaklaşan müzik ikilisi Noisual’ı 17 Ekim akşamı saat 21.30’da Salon’da dinleyeceğiz. Bu grup Tunga Alp Şen ve Berkhan Ay tarafından 2016 yılında kuruldu. Şarkıyla birlikte paylaşılan nefis videonun yönetmenliğini Behsat Veyseloğlu üstlendi. Davul ve bas iskeletini dijital ve analog seslerle zenginleştiren Noisual, bununla birlikte görsel dünyasını da incelikle tasarlıyor. Ekip, bu ay içinde kayıtları Pür Kayıt Stüdyosu’nda tamamlanan, prodüktörlüğünü Taner Yücel ve kendilerinin, mastering’ini ise Görkem Karabudak’ın üstlendiği ilk EP’leri “Delusional”ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Kulaklarınızın pasını atın
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- Gelecek hafta İstanbul’da birden fazla konser var. Bunlardan biri klasik müziğin en parlak yıldızları arasında yer alan keman virtüözü Charlie Siem ve ve piyano virtüözü Caroline Jaya-Ratnam’ın CRR’deki konseri. İkili 15 Ekim’de müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 2010 yılında çıkardıkları albümle birlikte, dünyanın pek çok ülkesinde performans sergileyen ikilinin CRR’deki konserler repervuvarı; Bach, Beethoven ve Grieg’in keman ve piyano için sonatlarından oluşuyor. Konser biletleri 20 ve 10 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.
Mimarlıkta 60 yılı Tekeli anlatacak
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- SALT Araştırma’nın Kalebodur desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğü Doğan Tekeli-Sami Sisa Arşivi bağlamında hazırlanan programlar, Pelin Derviş’in 15 Ekim’de Tekeli’yle yapacağı söyleşiyle başlıyor. SALT Araştırma, Kalebodur’un desteklediği Mimarlık ve Tasarım Arşivi çalışmaları kapsamında, 2018 sonbaharından bu yana Doğan Tekeli-Sami Sisa Arşivi’nin sınıflandırma ve dijitalleştirme süreçlerini yürütüyor. Arşivi erişime açma hazırlıkları çerçevesinde SALT Galata’da düzenlenecek bir dizi söyleşi ve sunumda, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1952’de mezun olan Tekeli ve Sisa’nın iki yıl sonra “SİTE” adıyla kurduğu, hâlen Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı olarak varlığını sürdüren büronun üretimlerinin yakından incelenmesi amaçlanıyor. Etkinlik 15 Ekim’de saat 19.00’da SALT Galata, Oditoryum’da gerçekleşecek.
Klasik müzik modern tını
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- Ayarlanabilir mikrotonal gitarın mucidi, müzisyen, besteci ve akademisyen Tolgahan Çoğulu ile çift saplı bağlama icracısı Sinan Ayyıldız, 19 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.00’de Artera’de konser verecekler. Tolgahan Çoğulu ve Sinan Ayyıldız, konserlerinde klasik Türk müziğini modern tınılarla yorumlayacaklar. Teknik yetkinliği ön plana çıkaran bir performans sunan konser aynı zamanda, köklü bir müzikal geçmişi de yoruma açacak. Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konserin biletleri Arter’den temin edilebilir ve telefonla rezervasyon yapılabilir.