Şehir Rehberi

Sağlıklı fikirler kamera karşısında

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin “Çıta Yüksek Film Kısa” mottolu “Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması” bu yıl 9. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen yarışmanın bu seneki teması “Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı”. Büyük ödülün 100 bin, ikincilik ödülünün 75 bin, üçüncülük ödülünün 50 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülünün 100 bin, Halkın Favorisi ödülünün 50 bin olduğu, jürisinde önemli isimlerin yer aldığı yarışmaya başvurular devam ediyor. Yeşilay’ın yapay zeka ile ürettiği bir video ile duyurusunu yaptığı yarışmanın son başvuru tarihi 12 Ekim.





Frangoulis 35. yılını Türkiye turnesiyle kutluyor

Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis 35. yılına özel “So In Love” Türkiye turnesiyle sahnede dinleyicilerle buluşuyor. Sahip olduğu eşsiz ses ve kusursuz performansıyla milyonların kalbini fetheden Frangoulis, 23 Eylül’de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde, 25 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 27 Eylül’de ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde vereceği konserlerde popüler şarkılarının yanı sıra klasik müzikten modern eserlere uzanan unutulmaz repertuar sunacak. Şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla sahne alacak olan eşsiz tenora repertuvarındaki en özel eserlerde soprano Burcu Hancı eşlik edecek.





Neominimalist formlarıyla Seçkin Pirim

Çevreye saygılı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla öne çıkan yeşil çelik üreticisi Tosyalı Holding, 24–28 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da 20. edisyonu düzenlenen Contemporary Istanbul’da sanatçı Seçkin Pirim’in kariyerinde dönüm noktası niteliği taşıyan eserlerini Tosyalı standında sergileyecek. Tosyalı standına gelen ziyaretçiler, sanatçı Seçkin Pirim’in önemli eserlerini yakından görme fırsatı yakalayacaklar. Seçkin Pirim, pleksi, kâğıt, mermer ve alüminyum malzemelerini kullanarak neominimalist tarzda ürettiği yapıtlarındaki spontane formlarla dikkat çekiyor.









35. kez 'şehrin caz hali'

Türkiye’nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35. yılında da “Şehrin caz hali” mottosuyla dünya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul’da ağırlayacak. Sanatı her disipliniyle destekleyen Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda gerçekleşecek festival, bu yıl 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında müzikseverlerle buluşacak. Festival, farklı müzik türlerini barındıran geniş yelpazeli müzik programının yanı sıra çok yönlü panel ve atölye programıyla da katılımcılara yeni keşif alanları sunuyor.





“Türkiye’nin Tatları” ölümsüzleşti

OPPO, yeni Reno14 Serisi’nin gelişmiş kamera teknolojilerini kullanarak Türkiye’nin yerel lezzetlerini ve kültürel zenginliklerini kayıt altına aldığı “Bites of Türkiye / Türkiye’nin Tatları” belgesel serisinin ilk bölümünde Karaman’a konuk oldu.





“Gerçek En İyi Fotoğraftır”

Ara Güler Müzesi’nin Robert Capa Contemporary Photography Center iş birliği ve İstanbul Macar Kültür Enstitüsü’nün değerli destekleri ile hazırladığı, 20. yüzyılın en önemli foto muhabirlerinden Robert Capa’nın Türkiye’de bugüne dek yapılmış en geniş kapsamlı seçkisinden oluşan “Robert Capa | Gerçek En İyi Fotoğraftır” isimli sergisi açıldı. Sergide, Capa’nın meşhur kareleri yanı sıra 1946 yılında Türkiye’de çektiği 37 karelik özel bir seçkiye de yer veriliyor. Seçki, Capa’nın 1932 yılında bir foto muhabiri olarak ilk profesyonel işi olan, Leon Trotsky’nin Kopenhag’da yaptığı konuşmayı belgelediği karesi ile başlayarak, 1954 yılındaki trajik ve erken ölümünün hemen öncesinde Hindiçin’de çektiği son fotoğraflar ile tamamlanan kapsamlı bir seçki sunuyor.





Mitolojik hikâyeler ve hayvan figürleri

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, aileleri dopdolu bir sanat yolculuğuna davet ediyor. Rahmi Aksungur’dan İlhamla Heykel Atölyesi ile çocuklar Rahmi Aksungur’un hayvan figürlerini mitolojik hikâyelerle buluşturan eserlerini inceleme şansı elde edecekler. Sanatçının doğadan ve canlılardan aldığı ilhamı nasıl heykellere dönüştürdüğünü keşfedecek ve gördükleri formlardan esinlenerek kendi hayvan figürlerinin heykelini tasarlayıp oluşturacaklar. 8-12 yaş arası çocukların katılabileceği atölye 27 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’de.





Abdülmecid Efendi Köşkü’nde hayali bir bahçe

Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki “Folia” sergisi, sanatseverleri büyülü bir bahçeye davet ediyor. Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen’in üstlendiği “Folia”, 21 Eylül 2025 - 1 Mart 2026 tarihleri arasında Koç Holding’in himâyesinde, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Doğadaki süreçleri farklı malzemeler ve mecralar aracılığıyla yorumlayan sergi, hayalî bir bahçenin kapılarını aralayarak bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri yeniden düşünmeye teşvik ediyor.





“Fareler ve İnsanlar” yeni sezonda perde açıyor

Dostluk, yalnızlık ve hayallerin sahnedeki en çarpıcı hali, “Fareler ve İnsanlar” oyunu İstanbul’da perde açıyor. John Steinbeck’in evrensel hikâyesi güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahne tasarımıyla yeniden hayat buluyor. İstanbul tiyatro sezonunun en iddialı yapımı olmaya aday olan ve dekor, kostüm ve oyuncu kadrosunun “gerçeklik” duygusu üzerine kurulduğu oyunun biletleri Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinal’da satışta.





Edebiyat ve sanatın kesişimleri

Her etkinlikte Arter Kütüphanesi’nde farklı bir yazarın ağırlandığı “Kütüphane Söyleşileri” başlıklı konuşma serisi, ele alınan kitapların ve eserlerin ortaya çıkış serüvenlerine ve alt metinlerine odaklanırken, çeşitli okuma biçimleri yorumlanarak tartışmaya açılıyor. Serinin, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17:00’de Arter Kütüphanesi’nde gerçekleşecek yedinci etkinliği, edebiyatının farklı sanat disiplinleriyle bağlantılarına odaklanan bir konuşma için şair ve yazar Sinem Sal’ı ağırlıyor. Şiirlerinin, öykülerinin ve romanlarının yanı sıra dergiciliği ve feminist yazına katkısıyla tanınan, senaryo çalışmalarında da yer alan Sal, ironiyi sahici özdeşleşmelerin önünü açmak için yeniden işlevlendirmeye davet ediyor.



