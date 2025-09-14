Şehir Rehberi

Steve Mccurry’den İstanbul’da dünya prömiyeri27 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında sekizincisi gerçekleşecek 212 Photography Istanbul, fotoğraf ve yaratıcı disiplinlerden oluşan programı ile şehire heyecan verici bir rota deneyimletmeye hazırlanıyor. Festival, şehrin her iki yakasında 30’a yakın mekânda gerçekleştirilecek uzun soluklu sergiler ve çeşitli etkinliklerle dikkat çekiyor. “Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul’da bu yılın en dikkat çekici konuğu, belgesel fotoğrafçılığın efsanevi ismi Steve McCurry olacak. İkonik Afgan Kızı portresiyle tüm dünyada tanınan McCurry’nin “The Haunted Eye” sergisi Dünya Prömiyerini 212 Photography Istanbul’da yapacak.