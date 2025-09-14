Şehir Rehberi

Sanata ilk adım Fatih’te
Fatih Sanat Akademisi’nin düzenlediği “Sanata İlk Adım” programında yeni dönem kayıtları başladı. Program öğrencilere sanatsal yetkinliklerini keşfetme ve kendilerini ifade etme alanı sunuyor ve Fatih’in ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sanat etkinlikleriyle buluşturuyor. Program kapsamında masal anlatımı, müzik, seramik, resim ve drama etkinlikleri gerçekleştirilerek öğrencilere geniş bir yelpazede sanatsal imkânlar sunuluyor.
Katı sanatı ile tanışın
Geleneksel motiflerin modern yorumlarla buluştuğu Katı sanatı, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde ilgilileri bekliyor. Ece Baz Akbaba’nın öğreticiliğinde gerçekleştirilecek kurs için kayıtlar başladı. Ekim 2025-Mayıs 2026 ayları arasında düzenlenecek atölyeyi tamamlayan katılımcılar, Dijital Katılım Belgesi almaya hak kazanacak. Kurs, 18 yaşını doldurmuş, katı’ sanatına ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen tüm katılımcılara açık.
Kur’an’ı okuyan ve anlayan nesiller için
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Dersimi Seçiyorum Kur’an’ımı Alıyorum” projesi kapsamında bu yıl da seçmeli Kur’an-ı Kerim dersini tercih eden 5. ve 9. sınıf
öğrencilerine Kur’an-ı Kerim hediye edecek. Proje ile Kur’an-ı Kerim’i okuyan, anlayan ve hayatına uygulayan nesillerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.
Çağın görsel tanığı
Borusan Contemporary, kültür-sanat sezonunu, endüstriyel manzaraları çarpıcı geniş formatlarda yorumlayan, çağımızın en önemli görsel tanıklarından Edward Burtynsky’nin Türkiye’deki ilk büyük kişisel sergisiyle açıyor. 20 Eylül’de Perili Köşk’te ziyarete açılacak “Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü” sergisi, Kanadalı sanatçının endüstriyel faaliyetlerin izini süren fotoğrafları, izleyiciyi insanlığın yeryüzünde bıraktığı izlerle yüzleşmeye davet ediyor. Burtynsky’nin ustalıkla ortaya koyduğu görsel dil, doğanın kırılgan dengelerine dair çarpıcı bir bakış sunarken her karede geleceğe dair ortak sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Borusan Contemporary ile sanatçı arasındaki uzun soluklu iş birliğinin bir ürünü olan serginin küratörlüğünü Marcus Schubert üstleniyor.
Nitelikli çeviriye ödül
İKSV tarafından, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’nün 2025 yılı başvuruları başladı. 3 Ekim tarihine dek devam edecek. Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle, Seçici Kurul tarafından belirlenen yapıtın çevirmenine 100 bin TL tutarında nakit desteği sağlanacak. Ödülün sahibi, Seçici Kurul tarafından yıl sonunda açıklanacak.
Klaros’ta bilgelik gün yüzüne çıkıyor
Antik dünyanın önemli bilgelik merkezlerinden Klaros’ta arkeolojik kazılar, geçmişi gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Saya Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen kazılar, yalnızca arkeolojik bir süreci değil; aynı zamanda kültür ekonomisi, yerel kalkınma ve tarih bilinci açısından çok katmanlı bir dönüşüm sürecini de temsil ediyor. Antik Çağ’da Apollon adına kehanetlerin yapıldığı bu kutsal alanda yürütülen kazıların, bölgenin kültürel potansiyelini açığa çıkarmada stratejik bir rol oynaması bekleniyor.
İstanbul ve Berlin’de ikiz heykeller
İran asıllı Almanya doğumlu sanatçı Bettina Pousttchi’nin “Dikey Otoyollar V02” adlı heykeli, İstanbul Modern’in önünde yerini aldı. Çalışmalarında otoyol güvenlik bariyeri, barikat, sokak direği ve kaldırım dubaları gibi kentin göz ardı edilen mobilya ve nesnelerini kullanan sanatçının 5,9 metre yüksekliğindeki heykeli, İstanbul’un dinamik yapısını yansıtan hareketli formlarıyla dikkat çekiyor. Heykelin aynı form, renk ve boyuttaki bir ikizi ise 2023 yılından bu yana özel olarak üretildiği Berlin Merkez Tren Garı’nın önündeki meydanda sergileniyor.
Kogler’in 40 yıllık retrospektifi
Sevil Dolmacı İstanbul, 16 Eylül’de çağdaş sanatın en yenilikçi isimlerinden biri olan Peter Kogler’in “40 Yıllık Retrospektif” isimli sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 18. İstanbul Bienali paralel etkinliği olarak düzenlenen sergi, sanatçının 1980’lerdeki erken dönem bilgisayar destekli işlerinden 2000’lerin psikedelik video projeksiyonlarına ve güncel üretimlerine kadar uzanan 40 yıllık yolculuğunu bir araya getiriyor.
Küllerinden doğan umut
Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması kapsamında, son dönemde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla doğanın değerini ve önemini vurgulayan eserlerden oluşan “Küllerinden Doğan Umut” Sergisi Bursa Nilüfer Belediyesi desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor. Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yer alacak “Küllerinden Doğan Umut” Sergisi, 28 Eylül 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.