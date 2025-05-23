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"Senin yerin mutfak" diyen erkek arkadaşını benzin döküp yaktı

"Senin yerin mutfak" diyen erkek arkadaşını benzin döküp yaktı

09:0023/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
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Corbie Jean Walpole ve erkek arkadaşı
Corbie Jean Walpole ve erkek arkadaşı

Avustralyalı bir kadın, kendisine yönelik cinsiyetçi sözler sarf eden erkek arkadaşını ateşe verdi.

Avustralya Yayın Kurumu'na göre 24 yaşındaki Corbie Jean Walpole, Albury Bölge Mahkemesi'nde 23 yaşındaki Jake Loader'a yönelik saldırıdan dolayı suçunu kabul etti.


New York Post'un haberine göre Walpole, geçen yıl Yeni Güney Galler'deki bir ev partisinde Loader'ın cinsiyetçi davranışlarından bunalmış hissettiğini söyledi.


Mahkeme, Loader'ın Walpole'a erkeklerle içki içmeyi kaldıramıyorsa “mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylediğini ve bunun da Walpole'u öfkelendirdiğini duyurdu.




PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Açıklamada, adamın geniş epidermal hasar nedeniyle güneşe çıkamadığı belirtildi.


Walpole mahkemeye 2022'deki bir ayrılıktan bu yana uyuşturucu ve alkol kullandığını ve eyleminden pişman olduğunu söyledi.


Habere göre Walpole mahkemede yaptığı konuşmada, “Bugün Jake'e yaptıklarımdan dolayı kendimi korkunç, pişman ve suçlu hissediyorum, sadece Jake'e değil, ailesine, sevdiklerine, ortak arkadaşlarına, tüm bu olaydan etkilenen herkese” dedi.


Walpole, şunları ekledi: “Yaralanmalara benim sebep olduğuma inanmakta çok zorlanıyorum” diyen Walpole, “Geçmişe dönmek için her şeyi yaparım.”


Walpole bu ay içinde cezasını çekmek üzere tekrar mahkemeye çıkacak.




#avustralya
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