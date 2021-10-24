​Sevimli dostlar için mutfağa buyurun: Yemediğim mamayı hayvanlara yedirmem

Dünyada bir şef tarafından, kedi, köpek beslenmesi ile ilgili yazılan ilk kitap “Pet Cheef” Tüylü dostlarımız için elini taşın altına sokan Rafet İnce onlara sağlıklı besinler oluşturmak için fabrika dahi kurdu ve genelde kadın çalışanlara ağırlık verdi. Kütahya Porselen ile birlikte hem insanlara hem de hayvanlara kreatif çalışmalar yaparak tabak da tasarlayan usta isim ile tüm bu süreci konuştuk hatta minik dostlarımız için evde yapabileceğiniz tarifler bile aldık.

Hayvanlar adına müthiş bir projeye imza attınız. “Pet Chef”in çıkış noktasını ve içeriğini sizden öğrenelim.

Ben Chef Rafet İnce 25 yıldır insanlara yemek yapan bir şef olarak tanıyorsunuz beni. Şimdilerde ise yeni bir heyecan içerisindeyim… Dünyanın ilk Pet Chef’i olarak Yaklaşık 5 yıldır, minik dostlarımın beslenmesi ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapıyorum. Cheflik deneyimim ve minik tüylü dostlarımın beslenmesi ile ilgili bu bilgiyi, benim için çok değerli bir kitapta topladım ve siz değerli evcil sever dostlarımla paylaşmak istiyorum. “Şeflik” becerisi, dünya gastronomisi hakkında bilgisi ve entelektüel birikimi hayli sınırlı olan bir meslektir.

REKLAM

Birçok evcil dost sahibi, artan fiziksel rahatsızlıkları olan yaşlı bir köpeğe veya kediye yardım etmek için hiçbir şey yapamayacaklarını düşünüyor. Neyse ki, çoğu durumda, diyetlerini Petchef’in yüksek kaliteli, taze, çiğ gıdalarıyla değiştirmek, enerji seviyelerinde ve genel sağlıklarında büyük gelişmeler sağlayabilir.

KURU MAMAYA SAVAŞ

Yıllarca ekranlarda ve başarılı organizasyonlarda gördük sizi. Lezzetli tarifelerinizi deneyimlerken sıra hayvanlara nasıl geldi?

Her yıl dünyada olmayan farklı kitaplar yazıyorum ve hep bu kitaplarım en çok satan şef kitabı olarak görünmeye başlarken Gourmand World Cookbook Award tarafından her yıl en iyi listesine girmeye başladı. Son 3 kitabım dünyanın en iyileri olarak ödül aldı. Yine farklı bir kitap yapma derdine düşünce minik dostlara yöneldim otellerde restoranlarda çöpe giden yemekleri geri dönüşüm olarak kitap yapmak olarak düşünmüştüm olmadı çünkü doymuş yağ baharat salça soğan sarımsak ve ısıl işlem görmüş yemeklerden maalesef olmuyormuş. Peki nasıl olanı yaparım derken deli gibi bir araştırma sonucu olayı çözdüm. Yurtdışı 5 yıl araştırma ile geçti bu iş en iyisi Amerika’daki uzun araştırmalarım sonucunda kitabı yazmaya karar verdim. Sonra yurtdışında uzun süren araştırmalarım sonucunda sağlıklı yemek nasıl yapıldığını öğrendim minik dostlar ne yer yemez ne yasak ne zararlı öğrenince 25 yıllık şeflik tecrübemle buluşturunca ortaya keyifli bir proje çıktı.

REKLAM

Kuru mamalara savaş açtınız diyebilir miyiz? Neden hayvanlar kuru mama tercih etmemeli?

Ben Chef olarak sağlıklı mutfağın peşindeyim insanlara yıllardır topraktan masa konseptini uyguladım şimdi ise minik tüylü dostları gastronomi ile buluşturdum. Bilinçli tüketicinin zaten Petchef tercih etmesinin tek sebebi var. Evde veya sokaktaki minik dostunun sağlıklı içerikli taze mama kullanması benim mottom: “Ben yemediğim hiç bir mamayı minik dostlarıma yedirmiyorum” soruyorum size: “Kuru mamayı insanlar yiyor mu?” yada: “Neden yemiyor” Kuru mama içeriğini araştırsınlar sonra ne demek istediğimi daha iyi anlarlar kimyasal hiçbir canlıya yediremezsiniz neden minik dostlar yediriliyor ben savaş açmadım sadece sağlıklı gerçek mutfağın peşindeyim.

REKLAM

KEDİ VE KÖPEKLER İÇİN

Kitabınız çıktı. İçerisinde bizi neler bekliyor? Bir de hangi hayvanları besleyenler edinmeli?

Pet Chef minik tüylü dostlarımıza sınırsız sağlıklı yaşam ve imkânsız gibi görünen pratik lezzetli tarifler ile dolu! Dünyada bir şef tarafından, kedi, köpek beslenmesi ile ilgili yazılan ilk kitap... Kitabımı, evlerimizin içinde yer edinmiş minik tüylü dostlarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan bilinçli dostlarıma ithaf ediyorum. Minik yavrularımızın yetişmesi ve gelişmesinde bir nebze de olsa fayda sağlayabilirsem kendimi mutlu addedeceğim.

Pate Rosto Köfte

-150 gr hindi kıyma

-¼ mor lahana (ince kıyılmış)

-½ havuç (küçük doğranmış)

-½ mor lahana

- ½ su bardağı bezelye

-1 sap brokoli (sapları temizlenmiş, dallarına ayrılmış)

-1 adet yumurta

-1 dal taze biberiye

-2 yemek kaşığı kabak çekirdeği (ince kıyılmış)

-1 su bardağı Pet Chef sebze suyu

REKLAM

YAPILIŞI

Bütün malzemeyi blender da kıyma kıvamına gelesiye kadar çekiniz. Tüm malzemeleri karıştırın ve yoğurun, rulo hale getirip yanmaz streçle sarın, 180 derecede 25 dakika pişirin. Soğutup küp doğrayın.