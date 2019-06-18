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Sihirbazlık numarası işe yaramadı: Canından oldu

Gösterilerinde ‘Mandrake’ adını kullanan 42 yaşındaki Chanchal Lahiri'nin Batı Bengal eyaletindeki Hooghly Nehri'nde Pazar günü gerçekleştirmek istediği Houdunivari sihirbazlık numarası trajediyle sonuçlandı. Hindistan'da Houdini'nin kaçış numarasını deneyen sihirbaz boğularak öldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chanchal Lahiri'nin cansız bedeni sudan bir gün sonra çıkarıldı.
Chanchal Lahiri'nin cansız bedeni sudan bir gün sonra çıkarıldı.

‘Kaçış’ ustası Houdini'nin atlama ve kurtulma numarasını yapmak isteyen Hint sihirbaz Chanchal Lahiri nehirde kaybolmasının ardından yaşamını yitirdi.

Tüm vücudunu saran kilitlerle ve halatla bağlı şekilde bir bot üzerinden suya bırakılan sihirbaz, sonrasında su yüzüne çıkamadı.

Lahiri’nin bulunabilmesi için polis ve dalgıçların yaptığı aramalar ancak dün akşam saatlerinde sonuç verdi. Sihirbazın kilitlere sarılı cansız bedeni, suya bırakıldığı noktadan bir kilometre ötede bulundu.

Lahiri, gösterisini yapmaya hazırlanırken.

Lahiri'nin öykündüğü Macaristan asıllı ABD’li illüzyonist Harry Houdini, 1912 yılında New York’taki East River’da yaptığı gösteride halatlarla sarılmış ve çivilenmiş bir halde suya bırakılan sandıktan 57 saniyede kurtulmayı başarmıştı.

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