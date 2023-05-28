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Sınav stresiyle baş etmenin en temel yolu: Kendi hedefinize odaklanın

Psikolojik Danışman Dr. Safiye Yılmaz Dinç, “Sizi hedefinizden alıkoyan mantıksız düşünceleri fark etmeli ve yerine mantıklıları getirmelisiniz. Çünkü sizi strese sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı değerlendiriş biçiminiz” dedi.

Aybike Eroğlu
04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Psikolojik Danışman Dr. Safiye Yılmaz Dinç.

Psikolojik Danışman Dr. Safiye Yılmaz Dinç.

Sınava hazırlanan gençlerin aile ve çevrenin hedefi yerine kendi isteklerine odaklanması kaygıyı düşürüyor. Psikolojik Danışman Dr. Safiye Yılmaz Dinç, “Sizi hedefinizden alıkoyan mantıksız düşünceleri fark etmeli ve yerine mantıklıları getirmelisiniz. Çünkü sizi strese sokan, sınav kaygınızı yükselten olayın kendisinin stres verici özelliği değil, olayı değerlendiriş biçiminiz” dedi.

BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK

Milyonlarca genç için YKS ve LGS maratonuna geri sayım başladı. Ülkemizde sınava giren öğrencilerin yüzde 65-70’inin sınav kaygısı yaşadığına işaret eden Dinç, sınav öncesi alınacak bazı önlemlerle bu kaygının düşürülebileceğini söyledi. Sınav kaygısının belirsizliğe karşı tahammülsüzlük olduğunu belirten Dinç, “Geleceğe yönelik bilinmeyen şeyler kaygı yaratır. YÖğrenci kendini daha iyi ve mükemmel konuma getirmek için çaba harcadıkça kayı düzeyi de artıyor. Bireylerin anne-baba tutumları, ailenin otoriterlik düzeyi, çevrenin söylemleri, ailenin sosyoekonomik durumu, öğretmen ve aile beklentileri sınav kaygısının düzeyini etkiliyor” diye konuştu.

POZİTİF ETKİSİ VAR

Biraz kaygının pozitif yönde stres sağladığına dikkat çeken Dinç, bu durumun öğrencide çaba, motivasyon ve başarıyı arttırdığını ifade etti. Kaygının orta düzeyde tutulması gerektiğini anlatan Dinç, “Böylece kişi bunalmış hissetmeden rasyonel şekilde düşünerek sakin karar alabilir. Az kaygıda düşük uyarılma ya da ‘Donma Tepkisi’ görülebileceğinden, duygusal hissizlik ve boşluğa sebep olabilir. Yoğun kaygı ise yüksek-uyarılma aynı zamanda ‘Savaş ya da Kaç Tepkisi’ görülebileceğinden artmış dikkat, kaygı duyguları ve yoğunlaşan düşünceler kendini gösterir. İşte tam olarak burada sınav kaygısı ortaya çıkar” diye anlattı.

SINAV ÖNCESİ ALTIN TAVSİYELER

Gençlere tavsiyelerde bulunan Dinç, “Sonuç odaklı değil süreç odaklı çalışın. Sınavda elde edilecek puandan ziyade çabanızı önemseyin. Konu anlamında eksiğiniz varsa, bu eksikleri giderin. Başkaları yerine kendinizi rakip olarak görün. Eğitiminizdeki pozitif noktalara odaklanın. Teknoloji kullanımını kontrollü hale getirin. Ders çalışmayı erteleme davranışının sınav kaygısından kaynaklandığını unutmayın. Kaygılı olduğumuzda beyin ‘savaş yada kaç’ modunda olduğu için kaslarımızı kasarız ve ayrıca hızlı ve yukarıdan nefes alırız. Beyne ‘tehlike yok’ mesajının gidebilmesi için nefes ve kas egzersizlerini sık kullanarak sınavdan önce alışkanlık haline getirmeliyiz.



#Stres
#Psikoloji
#Psikolog
#Safiye Yılmaz Dinç
43 dakika önce
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