Şırnak’ta "dosya kapatma" iddiasıyla 2 polis memuru tutuklandı

16:3017/10/2025, Cuma
IHA
ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE, CUMHURİYET BAŞSAVCISININ ADINI KULLANARAK BİR ŞÜPHELİDEN DOSYA KAPATMA VAADİYLE 5 BİN DOLAR ALDIKLARI İDDİA EDİLEN İKİ POLİS MEMURU TUTUKLANDI.
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Cumhuriyet başsavcısının adını kullanarak bir şüpheliden dosya kapatma vaadiyle 5 bin dolar aldıkları iddia edilen 2 polis memuru tutuklandı.

E.K. ve O.Ş. isimli polis memurları hakkında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024 yılına ait bir soruşturma kapsamında şüpheli olan Ş.T.’yi arayarak, dosyasını kapatacaklarını söyleyip Cumhuriyet başsavcısının adını kullanmak suretiyle 5 bin dolar talep ettikleri iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine şikayetçi olunması sonucu soruşturma başlatıldı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Silopi ve İstanbul’un Beykoz ilçesindeki adreslerinde arama yaparak polis memurlarını gözaltına aldı. Nöbetçi mahkemece 15 Ekim 2025 tarihinde sevk edilen şüpheliler, ’görevin kötüye kullanılması ve menfaat temini’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.

