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Spor salonunda steroid ticareti

Eczaneler dışında satışı yasak olan ve fitness sporu ile uğraşanların kullandığı steroidler, spor salonları ve internette peynir ekmek gibi satılıyor. İlaçların kullanımı yüzde 80’i bulmuş durumda.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Spor salonunda steroid ticareti
​Spor salonunda steroid ticareti.

Profesyonel vücut geliştiricilerin kullandığı ve eczane dışında satışı yasak olan anabolik steroidler spor salonlarında alenen pazarlanıyor. Bilinen adıyla steroidler son yıllarda özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Doktor ve spor eğitmenleri bu gizli tehlikeye karşı vatandaşları uyarıyor. Gizli tehlike diyoruz çünkü güçlü yan etkileri olan bu ilaç bilinçsizce kullanılıyor ve hayati tehlikelere davetiye çıkıyor. Diğer taraftan, eczaneden alınmadığı için içeriğinde ne olduğu bilinmeyen ürünler özellikle internette rahatça satılıyor. Kısacası birinci tehlike bilinçsiz kulanım ikincisi ise merdivenaltı ürünler.

ÖLÜME GÖTÜRÜR

Steroidin ne olduğunu merak edenler için kısa sürede daha fazla kas kütlesi elde etmenizi sağlayan bir ilaç diyebiliriz. Bu ilaçlar, erkeklik hormonu olan testosteronu taklit ederek daha hacimli bir vücuda sahip olmanıza yarımcı oluyor. Farklı yan etkileri olabildiği için hekim tavsiyesi ile kullanılması gerekiyor. Aşırı doz ve bilinçsiz kullanımının karaciğerde kanser tümörü, kısırlık, vücutta hazırda bekleyen fırsatçı kanser hücrelerini harekete geçirebileceği ifade ediliyor. Olası sorunların başında da ani kalp krizleri geliyor. Bu ilaçların fitness salonlarında ciddi bir piyasası oluşmuş durumda. Sadece mahalle arasındakilerden bahsetmiyoruz, büyük spor merkezlerinde de ilaç ticareti yapılıyor. Eğitmenler, spor yapan erkekler arasında kullanımın yüzde 80’leri bulduğunu söylüyor. Fiyatlar ise 300 ila 3 bin lira arasında değişiyor.

Sahte ürünler satılıyor

  • Onlarca sitede açıkça satılan steroid kapsül ve iğnelerini görebilirsiniz. Açıkça reklamı yapılan ürünlerin içeriğini bilmeniz mümkün değil. Fiyatlar ise 300 ila 3 bin lira arasında değişiyor. İşin daha kötü tarafı, buradaki ilaçların önemli bölümünün sahte olduğu iddia ediliyor.
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