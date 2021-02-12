Hayat Tarım Kredi Kooperatifinde 1 milyonluk vurgun
AKTÜEL

Tarım Kredi Kooperatifi'nde 1 milyonluk vurgun

Adana merkezli 3 şehirde Tarım Kredi Kooperatifi’nden sahte belgelerle 1 milyon liralık kredi çeken şebekeye şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında kooperatif çalışanı ve üyelerinin de olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Adana'da gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği, Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi'nden sahte belgelerle 1 milyon lira kredi çekilip, zimmete geçirildiğini belirledi.

Zanlılardan 6'sı kooperatif çalışanı

Başlatılan soruşturma kapsamında fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, bu krediyi çekip, zimmetlerine geçirdiğini tespit etti.

Esnaftan silah tehdidiyle topladıkları haraçları El-Kaide’ye gönderdiler
GÜNDEM
Esnaftan silah tehdidiyle topladıkları haraçları El-Kaide’ye gönderdiler

Adana, Mersin ve Düzce'de eş zamanlı baskın

25 kişinin hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından bu sabah Adana merkezli Mersin ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı
GÜNDEM
'Polisim' diyerek kandırdığı 4 yaşlının 4 milyon TL'sini alan dolandırıcı yakalandı

Akraba çıktılar

Adana'da yakalanan ve sağlık kontrolüne getirilen bazı şüphelilerin akraba oldukları öğrenildi. Adana'da gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

Ekspertiz raporunda 'tek parça değişeni var' denildi: Otomobilin yarısı başka araca ait çıktı
GÜNDEM
Ekspertiz raporunda 'tek parça değişeni var' denildi: Otomobilin yarısı başka araca ait çıktı
Abone Ol Google News
9 tane Ayasofya var

9 tane Ayasofya var

Bitlis'ten Edirne'ye Ayasofya Camiiler.
Günden güne eriyor

Günden güne eriyor

​Balık pulu hastası Zahide, tedavi olup yaşıtları gibi oynamak istiyor.
Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı: Elebaşı Gülen’in taktığı apoletleri söküldü

Güvensiz ise ​24 saat içinde erişime kapatılacak.

Topunuz gelin

Topunuz gelin

​Montajlı videoyla yapılan algı çöktü, Ünal sert tepki gösterdi.
İzmir'de<br>böylesi görülmedi

İzmir'de
böylesi görülmedi

​Hortum araçları 10 metre havaya kaldırdı.
Görüntüler<br>dehşete düşürdü

Görüntüler
dehşete düşürdü

Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.
Bu kez de<br>Kastamonu sallandı

Bu kez de
Kastamonu sallandı

AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Koronavirüs matematiği

Koronavirüs matematiği

​Dünyadaki bütün koronavirüsler bir kola kutusuna sığıyor.
İzmir'de<br>hortum dehşeti

İzmir'de
hortum dehşeti

Araçlar devrildi çatılar uçtu 16 kişi yaralandı.
İSTOÇ'ta<br>korkutan yangın

İSTOÇ'ta
korkutan yangın

Kıs sürede çok sayıda iş yerine sıçradı.
Aşıda ikinci<br>doz başladı

Aşıda ikinci
doz başladı

​Sıra 65 yaş üzeri vatandaşlarda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.