Hayat Tavuklarının yapısı nazik olduğu için onlara müstakil ev kiraladı Yumurtanın tanesini 25 liradan satıyor
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Tavuklarının yapısı nazik olduğu için onlara müstakil ev kiraladı: Yumurtanın tanesini 25 liradan satıyor

Tavuklarının yapısı nazik olduğu için onlara müstakil ev kiraladı: Yumurtanın tanesini 25 liradan satıyor

Sivas’ta Emre Akta isimli genç tavuk sevgisi ile dikkat çekiyor. Çok sevdiği tavukları için müstakil ev kiralayan genç cins tavukların yumurtalarını satarak ayda yaklaşık 5 bin lira gelir elde ediyor.

Haber Merkezi İHA
Girişimci Emre Akta
Girişimci Emre Akta

Sivas’ta yaşayan 25 yaşındaki Emre Akta, çocukluğundan gelen hayvan sevgisini ticarete dönüştürdü. Akta, 300 liraya kiraladığı evi dev bir kümese dönüştürüp bu evde yaklaşık 40 tavuk besliyor. Görüntüleri ile dikkat çeken cins tavuklar besleyen Emre Akta, nadir görülen bu tavukların yumurtalarını satarak gelir elde ediyor. Yumurtaların tanesini 25 Türk Lirasından, civcivlerini ise 50 Türk Lirasından satan Akta, ayda yaklaşık 5 bin TL kazanç sağlıyor. Yetişkin tavukların tanesini 250 ile 300 dolar arasında satan Akta’nın; Azerbaycan, Amerika, Irak gibi birçok ülkede müşterileri var.

Genç ortaklar, hayvan sevgisini ticarete dönüştürdü.

'YAPILARI NAZİK'

Tavuk yetiştiricisi Emre Akta, tavukların yapısının nazik olduğunu bu yüzden de onlara ev kiraladığını belirterek, “Benim merakım çocukluktan geliyor, küçüklüğümden beri hayvan sevgim var. Bunları da internetten görüp birkaç model getirttim, buradan aldığım hayvanlarda var. Bunları çoğaltıp bakıyorum, kuluçka makinesinde çıkartıyorum. Bu tavukların özellikleri çok büyümeleri, şekilleri, paça tipleri ve saçları dikkat çekiyor. Değişik cinste ki hayvanlara insanların talebi ve merakı fazla oluyor. Farklı farklı çeşitlerim var. Burada şuan 5 çeşidim var. Light Brahma, Park Brahma, Cüce Koşin, İspenç ve Kıvırcık Frizzle cinslerim var. Bunlar için ev kiraladım özel olarak evde bakıyorum. Yemlerinin ve bakımlarının özel olması lazım o yüzden dışarının şartları soğuk olduğu için dışarıda duramıyorlar bu yüzden ev kiraladım bunlar için’’ dedi.

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YURT İÇİNDE VE DIŞINDA SATIŞ YAPIYOR

Akta, birçok ülkeye tavuk gönderdiğini söyleyerek, “Irak, Azerbaycan, Amerika’ da olmak üzere gönderdiğim bayağı ülke var. Şuan elimde ki en pahalı hayvan park brahma grubu yurt dışına 250-300 dolardan yetişkin hayvan gönderiyorum. Bunların yumurtalarının tanesini 25 TL, haftalık civcivlerini 50 TL’ den satıyorum’’ şeklinde konuştu.
CİNS TAVUKLARA TALEP FAZLA

Emre Akta’nın ortağı Samet Can Aktaş ise talebin çok olduğunu dile getirerek, “Arkadaşımda bu hayvanları gördüm zaten birlikte besliyoruz. Bu hayvanlar 8 aydan 2 yaşına kadar çok büyüyorlar. Bu hayvanların bütün vitaminlerini, yemini çıktıktan sonra yaklaşık aylık gelirimiz 5 bin liraya kadar ulaşıyor. Tabi ki her ay farklı farklı siparişler alıyoruz bu gelir değişebiliyor. Talebimiz çok fazla genelde yurt dışından bayağı talep oluyor. Genelde internet üzerinden satış yapıyoruz’’ dedi.

Seyyar satışla başladı fabrika kurdu: Şimdi dünyaya boza satıyor
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Bulgaristan’dan Bursa’ya 1950 yılında göç eden Nazif Kuşku, bildiği iş olan boza yaparak Bursa sokaklarında satmaya başladı. Bu işi oğlu Basri Kuşku’ya da öğretti.
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Babasıyla birlikte Bursa sokaklarında güğümle uzun yıllar seyyar olarak boza satan Basri Kuşku, bu işi Atakan Kuşku’ya da öğretti. Seyyar satıcı olarak uzun yıllar Bursa sokaklarında boza satan aile, ilk dükkanların Gazcılar Caddesinde açtı. Artan talep üzerine bu işi seri üretime çeviren aile, şimdi kurdukları fabrikada Türkiye’nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine yılda 4 milyon litre boza satıyor. Türkiye’nin sayılı boza markaları arasına giren Ömür Boza, şu ân üçüncü kuşak Atakan ve Samet Kuşkuyla üretimini sürdürüyor.
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Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza bir çok vitamin ihtiva ediyor. TÜBİTAK’ta yapılan testlerde bozada yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini, folik asit olduğu ortaya çıktı.
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Bursa’ya 1950 yılında göç ettiklerini ifade eden Basri Kuşku, Bursa’ya geldiğimiz günden itibaren bozacılık yapıyoruz. Bu işi babam Nazif Kuşku başlattı. Ben de ondan öğrendim. Bu işe seyyar satıcılık yaparak başladık. Güğümle sokaklarda çok boza sattık. Seyyar satıcılıkla başladığımız sektörde şimdi kurduğumuz fabrikada Türkiye’nin 81 vilayetine ve dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapıyoruz. Ben de işi oğlum Atakan Kuşku’ya bıraktım dedi.
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Bu işte üçüncü kuşak olduğunu ifade eden Atakan Kuşku, Bu işe dedem başlamış, şimdi ben devam ettiriyorum. Türkiye’de boza göndermediğimiz il yok Amerika, Almanya ve farklı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Yılda 4 milyon 4 litre boza üreterek yurt içi ve dışına satış yapmaktayız. Ürettiğimiz bozaları TÜBİTAK’a tahlile gönderdik. Bozada yüksek miktarda çinko bulunuyor. Bunun yanında B12 ve B7 vitamini, folik asit olduğu çıktı şeklinde konuştu.
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Seyyar satışla başladı fabrika kurdu: Şimdi dünyaya boza satıyor
Bursa'da seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile, şimdi kurdukları fabrikada dünyaya boza satıyor.


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