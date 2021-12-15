Hayat Toplumun manevi değerlerini hatırlamak
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Toplumun manevi değerlerini hatırlamak

Ahmet Pak’ın kaleme aldığı İstikamet Aşkına adlı kitap toplumların manevi harcını oluşturan seleflerin hayat yolculuğa ve verdikleri eserleri ele alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplumun manevi değerlerini hatırlamak
İstikamet Aşkına, Ahmet Pak, Yedikıta Kitaplığı 2021, 167 sayfa.

FUNDA ÖZSOY E.

Ahmet Pak’ın İstikamet Aşkına kitabı, alt başlığında da belirtildiği üzerine “Selefin Mum Işığında Yazdığı Kitaplar”ı konu alan bir deneme. Toplumları şekillendiren kültürel zenginliği ve ortak bilinci geleceğe taşıma misyonunu yüklenmiş olan seleflerin hem hayat yolculuğu ele alınıyor kitapta hem de onların bizlere yoldaş olmuş eserleri.

Mumun özelliğidir; ışıtırken etrafını, kendi de erir bir taraftan. Pak’ın selef olarak işaret ettiği kişiler de öyle. Büyük eserler bedel ister zira; ömürden ince ince eksilterek, gündüzleri ve geceleri sabırla zamanın ipine dizerek ulaşılacak eserlerdir onlar, ortaya hayatlarını koyarak vücut bulurlar ancak.

Ahmet Pak’ın naif üslubu ile kaleme aldığı kitapta on dört esere yer verilmiş. İlk eser İmam-ı Gazali’nin İhya’sı olmuş. Pak’ın sözleriyle söyleyecek olursak “nicelerine had bildirmiş, nicelerine ise kandil olmuş” bu eserin ruhunu bize açtıktan sonra Pak, bir Allah dostu olan Fahruddin Ali Safi’nin yazdığı ve yine Allah dostlarının hayat hikâyelerini, nasihatlerini kaleme aldığı Reşehat’ın sayfalarını çeviriyor. İstanbul’un fethinden sonra Fatih’in bu ulu şehre kadı olarak atadığı Hızır Bey’in yine kendi gibi ilim sahibi oğlu Sinan Paşa tarafından yazılan ve Allah’a yakarışları ile yürek darlığına şifa bir eser olan Tazarruname’yi, yürekleri rahmet yağmurları ile yıkayan, Süleyman Çelebi’ye ait olan ve halkın Mevlid diye andığı Vesiletü’n Necat eseri takip ediyor.

“Allah adın zikredelim evvela/Vacip oldu cümle işte her kula” diye başlayan ve 600 yıldır söylenmeye devam eden Mevlid için bir aşk eseridir demek en doğrusu.

İNSAN ZAYIFTIR

Manzum bir siyer olan Muhammediye, Yazıcıoğlu Mehmed’in kaleminden çıktıktan sonra gül kokuları saçmaya devam ederken Kınalızade Ali Çelebi tarafından Türkçe kaleme alınan ve ilk ahlak kitabı olma özelliğine sahip Ahlâk-ı Âlî de adaletin sınırlarını belirlemiştir. 17.yüzyılın büyük Osmanlı şairi Nabi’nin kitapta yer alan eseri Tühfetü’l Harameyn ise bir hac rehberidir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetname’si böyle bir kitabın içinde yer almasaydı elbette eksikliğini hissederdik. Dünyanın kuruluşundan insanın var oluşuna, ruh ve kimyasına kadar pek çok ilmi çalışmayı içinde barındıran eserin son bölümünde yer alan meşhur “Tefvizname” ise gönüllere şifadır adeta.

Pak’ın da dediği gibi “İnsan zayıftır, nefsine ansızın aldanır, yolundan sapıtır da eğriyi doğru sanır… Aldanıp mahvolmamak, yitip kaybolmamak için kendini bilmek şarttır a canım. Kendini bilmek için de Âdem evladına bir rehber lazımdır.” İşte İstikamet Aşkına kitabında Pak’ın altını çizdiği ve çoktan zamanın dışına taşan on dört eser de bize hâlâ rehberlik etmeye devam ediyor.

Hem bu eserleri bir araya getirerek bize yolu işaret eden kitabın bizzat kendisi de böylece bir rehber eser olmuş sayılmaz mı sevgili okur?

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