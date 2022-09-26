Hayat TRT ortak yapımı TAY en çok izlenen film oldu Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi
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TRT ortak yapımı 'TAY' en çok izlenen film oldu: Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi

Hz. Muhammed’in “Hicret” yolculuğunu konu edinen ilk animasyon filmi olan TRT ortak yapımı “Tay”, vizyona girdiği ilk haftada rakiplerini geride bırakarak gişede en çok izlenen film oldu. “Tay”, ilk haftasında 80 bin 546 kişiye ulaştı. Türkiye’de 74 şehirde 316 salonda vizyona giren film, önümüzdeki günlerde Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede daha seyirciyle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT ortak yapımı TAY en çok izlenen film oldu: Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi
'Tay'

Annesini arayan safkan bir tay olan Riyah’ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine’ye doğru çıktığı yolculuğun hikâyesinin anlatıldığı TRT ortak yapımı “Tay”, ilk haftasında 80 bin 546 kişiye ulaşarak gişede en çok izlenen film oldu.

TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan “Tay”, 23 Eylül’de sinemaseverlerle buluşmuştu.

Hem yetişkinlerden hem de çocuklardan büyük ilgi gören film, 23 Eylül’de vizyona giren tüm filmler arasından birinci olarak gişede seyirci sayısının yarısını aldı.

'Tay' adlı yerli animasyon film 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak
HAYAT
'Tay' adlı yerli animasyon film 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak

“Tay” 20 ülkede daha vizyon girmeye hazırlanıyor

Türkiye’de 74 şehirde 316 salonda vizyona giren film, önümüzdeki günlerde Almanya, Fransa, Hollanda, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20 ülkede daha seyirciyle buluşacak.

3D animasyon türündeki sinema filmi, masal tadındaki anlatımıyla özellikle okul çağındaki çocuklarda fedakârlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesini, çocuklara peygamber sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.

Filmin yönetmenliğini TRT Çocuk’un çevreci kahramanı “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”nın yapımcısı Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor.

TRT ortak yapımı 'Tay' 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak
FOTOĞRAF 11
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesi anlatılıyor.​
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Çöl yolculuğu, hicretleri boyunca Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir'i takip eden Jabal'ın anılarını hatırlamasıyla farklı bir hikayeye dönüşüyor.
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3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.
Title
Filmin yönetmenliğini TRT Çocuk'un çevreci kahramanı \"Kaptan Pengu ve Arkadaşları\"nın yapımcısı Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor.
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TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan filmin müziklerine ise Burak Çambel imza attı.
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TRT ortak yapımı 'Tay' 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak
Hz. Muhammed'in İslam tarihinin dönüm noktası olan hicret yolculuğunu konu edinen "Tay" adlı yerli animasyon film, 23 Eylül'de vizyona girecek. 3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

Hicret yolculuğunun konu edildiği
OYNAT 01:04
Hicret yolculuğunun konu edildiği "Tay" 23 Eylül'de vizyona giriyor
Hz. Muhammed'in İslam tarihinin dönüm noktası olan hicret yolculuğunu konu edinen 'Tay' adlı yerli animasyon film, 23 Eylül'de vizyona girecek. 3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.


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