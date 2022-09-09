Hayat Tay adlı yerli animasyon film 23 Eylülde minik seyircilerle buluşacak
SİNEMA

'Tay' adlı yerli animasyon film 23 Eylül'de minik seyircilerle buluşacak

Hz. Muhammed'in İslam tarihinin dönüm noktası olan hicret yolculuğunu konu edinen "Tay" adlı yerli animasyon film, 23 Eylül'de vizyona girecek. 3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

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Haber Merkezi AA
TRT ortak yapımı Tay ne zaman vizyona giriyor? Tay adlı yerli animasyon film için tarih açıklandı
'Tay' adlı yerli animasyon film ​vizyona gidiyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile birlikte Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesi anlatılıyor.

Çöl yolculuğu, hicretleri boyunca Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir'i takip eden Jabal'ın anılarını hatırlamasıyla farklı bir hikayeye dönüşüyor.

3D animasyon türündeki sinema filmiyle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

Filmin yönetmenliğini TRT Çocuk'un çevreci kahramanı "Kaptan Pengu ve Arkadaşları"nın yapımcısı Nurullah Yenihan, senaristliğini Betül Yağsağan Birgören, yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstleniyor.

TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan filmin müziklerine ise Burak Çambel imza attı.

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