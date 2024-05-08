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Hayat

Turistlere ‘tadımlık’ Türkçe kursu

Türkiye’ye gelmek isteyen turistler için 'tatil Türkçesi', gastronomi meraklıları için ise 'tadımlık Türkçe' başlıklı mini kurslar verilmeye başlandı.

Mehmet Güney
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:20 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kurslara katılan yabancılar Türkiye’de gitmek istediği yerleri, tatmak istediği yiyeceklerin isimlerini ve sık kullanılan kelimeleri nasıl telaffuz edeceğini öğreniyor. Latin Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya ülkelerinde başlatılan kurslar Yunus Emre Enstitüsü tarafından veriliyor.

"NEREDE DÖNER YİYEBİLİRİM?"

'Tadımlık Türkçe kursu' projesi kapsamında bir gün içerisinde en çok konuşulan kelimeler, cümleler öğretiliyor. ‘Merhaba’ , ‘Günaydın’, ‘Buraya en yakın hastane neresi’ gibi kelimeler ve cümleler öğretiliyor. Türk dizileri ve mutfağından dolayı Türkçe'ye olan merak da artıyor. yabancılar yemeklerin Türkçe isimlerini ve Türkiye'ye gelme durumunda yemeklerin tadına bakabilmek için bu kurslar sayesinde Türkçe öğreniyor. ‘Döner yiyebilir miyim?, Kebap yiyebileceğim bir yer burada nerede var?’ gibi cümleleri öğreniyor. Proje sayesinde Türkçe ile tanışan kursiyerler, 144 ayrı grupta Türkçe öğrenmeye başlıyor. İlk kurs 18 Mart – 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Haftada 1 gün, 3 saat olmak üzere toplam 18 saat süren çevrim içi Türkçe derslerine, 102 farklı ülkeden 3 bin 735 kursiyer katıldı. Tadımlık Türkçe kurslarına ilginin en fazla olduğu 5 ülke ise Mısır, Kazakistan, İran, Ukrayna ve Arjantin oldu.



#Turist
#Eğitim
#Aktüel
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