Türkiye farklı müziklere açık

Pablo Alboran ile Perdo-name şarkısında düet yaparak Avrupa’da büyük ün kazanan ve İspanya’da haftalarca satış 1 numarası olan, ilk albümü ‘Fado’ yayınlandığında eleştirmenlerin “Son on yılın Fado aydınlanması” olarak övdükleri Portekizli Carminho, ilk olarak prodüktör gitarist Luis Penedo ile işbirliği yaparak kaydettiği ve Carlos Saura’nın büyük ses getiren “Fados” filminde de kullanılan şarkıyla müzikseverlerle buluştu.

Aslında anne karnında öğrenmeye başlıyoruz desek yanlış olmaz. Hatta kendi dilimizi konuşmaya başlamadan önce bu müziği öğreniyoruz. Gece geç saatlere kadar annem ve babam ile birlikte çocuk yaşlarımdan itibaren hep bu müziğin içinde yoğruldum hem müzikal anlamda hem de müziğe bakışım anlamında çok şey öğrendim. Ebeveynler, akrabalarımız ve Fado evlerindeki Fadistler bu müziğin taşıyıcıları. Ben şanslıyım ki annem de bir Fado şarkıcısıydı. Annem bana yaşıma en uygun sözleri olan Fadoları ve şarkı söylerken her kelimenin önemini ayırt etmeyi öğretti. Daha sonra Lizbon’a döndüğümüzde ailem bir fado evi açtı ve bu da benim bir fado şarkıcısı olarak gelişmemi hızlandırdı.

Bugünlerde, bu eski nesille birlikte yaşamış ve yeni neslin her biriyle paylaşacak gerçekten güzel hikayeleri olan Camané’yi dinlemeyi gerçekten seviyorum. Bence her sanatçı ne hissediyorsa onu söylemeli ve kendi yorumunu getirmeli. Annemle babamın fado evine giden ve bana her zaman pek çok tavsiye veren Beatriz da Conceição da beni çok etkilemiş isimlerden biri.