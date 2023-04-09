Türkiye farklı müziklere açık

Pablo Alboran ile Perdo-name şarkısında düet yaparak Avrupa’da büyük ün kazanan ve İspanya’da haftalarca satış 1 numarası olan, ilk albümü ‘Fado’ yayınlandığında eleştirmenlerin “Son on yılın Fado aydınlanması” olarak övdükleri Portekizli Carminho, ilk olarak prodüktör gitarist Luis Penedo ile işbirliği yaparak kaydettiği ve Carlos Saura’nın büyük ses getiren “Fados” filminde de kullanılan şarkıyla müzikseverlerle buluştu.

İlk albümü “Fado” ile uluslararası bir şöhret yakalayan ve ailesinden gelen Fado geleneğini caz, pop ve rock müzikleriyle de buluşturan genç yıldız, İngiltere’den Fransa’ya, Mozambik’ten Hollanda’ya, Amerika’dan İspanya’ya kadar yüzlerce konser ile kısa sürede sınırları aştı. Son albümünü bu yıl yayınlayan sanatçı konser öncesi sorularımızı yanıtladı

Geçtiğimiz günlerde Portuguesa albümünü yayınladınız. Portekiz kültüründen yola çıktım dediğiniz albüm ile alakalı bu albümde en çok üzerinde durduğunuz konu neydi?

Çocukluğuma kadar giden bir Fado yolculuğundan ilham aldım diyebilirim. Fado bir gelenek. Annemin de bir Fado şarkıcısı olması ve benim de küçük yaşlardan itibaren bu geleneğin bir parçası olmam nasıl bir repertuvar oluşturacağım konusunda bana çok yardımcı oldu. Yaptığım gözlemlerin, kendi neslimin müziğe bakış açısının ve Fado kültürünün yansıması olduğunu söyleyebilirim.

Fado okulu olmayan bir müzik. Okulu olmayan bir müzik kuşaktan kuşağa nasıl aktarılıyor? Siz bu müziği öğrenmeye nasıl başladınız?

Aslında anne karnında öğrenmeye başlıyoruz desek yanlış olmaz. Hatta kendi dilimizi konuşmaya başlamadan önce bu müziği öğreniyoruz. Gece geç saatlere kadar annem ve babam ile birlikte çocuk yaşlarımdan itibaren hep bu müziğin içinde yoğruldum hem müzikal anlamda hem de müziğe bakışım anlamında çok şey öğrendim. Ebeveynler, akrabalarımız ve Fado evlerindeki Fadistler bu müziğin taşıyıcıları. Ben şanslıyım ki annem de bir Fado şarkıcısıydı. Annem bana yaşıma en uygun sözleri olan Fadoları ve şarkı söylerken her kelimenin önemini ayırt etmeyi öğretti. Daha sonra Lizbon’a döndüğümüzde ailem bir fado evi açtı ve bu da benim bir fado şarkıcısı olarak gelişmemi hızlandırdı.

İNSAN ÖNCE KENDİNİ TANIMALI

Siz birçok yardım derneği için gönüllü çalışmalar da yapıyorsunuz. Bu çalışmalar size ne katıyor?

Dinginleşmeyi ve kendi iç sesimi duymamı sağlıyor. Böyle olduğunda müziği de daha farklı ve derinden hissediyorsunuz. Dünyayı dolaşırken Hindistan’da gönüllü oldum. Kendim hakkında çok şey öğrendim. İnsan bence önce en iyi kendisini tanımalı. Bazen hayatın hızlı temposu, durup gerçekten önemli anların tadını çıkarmamızı engelliyor.

Tarzınızda kendi sesinizi nasıl buldunuz? Fado idolleriniz kimler?

Bugünlerde, bu eski nesille birlikte yaşamış ve yeni neslin her biriyle paylaşacak gerçekten güzel hikayeleri olan Camané’yi dinlemeyi gerçekten seviyorum. Bence her sanatçı ne hissediyorsa onu söylemeli ve kendi yorumunu getirmeli. Annemle babamın fado evine giden ve bana her zaman pek çok tavsiye veren Beatriz da Conceição da beni çok etkilemiş isimlerden biri.

Portugesa’da çok özel ve bize kendimizi Lizbon’da hissettirecek şarkılar var gerçekten. Albüm repertuvarı oluşturmak nasıl bir süreçti?

Ben de bunu amaçladım. Kendinizi bir fado evinde hayal edin istedim. Tarz olarak geleneksel bir fado tarzı. Eski fadoları kendi yazdığım yeni şiirler ve sözlerle karıştırabildiğim, geleneksel fadonun yeni bestelerini yaptığım, yeni dokunuşlar içeren bir repertuvar oldu ve albümden sonra bu şarkıları ilk kez Türkiye’deki dinleyicilerimde buluşturacak olmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor.

TEPKİLERDEN MUTLUYUM

Albümü yayınladıktan sonra dinleyicilerden nasıl geri dönüşler aldınız?

Çok güzel eleştiriler alıyorum. Albüme gelen tepkilerden çok mutluyum. Albümün çıktığı gün arkadaşlarımın ve ailemin yanındaydım, inanılmazdı. Ama her şeyden önce konserlerdeki seyircilerin tepkileri çok olumlu. En önemlisi de yaptığım şeyle gurur duyuyorum, sadece benim değil büyük bir ekibin emeği var.

Türkiye’deki Fado dinleyicisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Portekiz ve kültürümüz hakkında çok şey biliyorlar. Türkiye’deki dinleyici farklı seslere ve farklı müzik türlerine çok açık. Türkiye’de daha önce de bulundum. Benim için inanılmaz bir deneyim olduğunu hatırlıyorum. Türkiye’deki seyirciye şarkı söylemek çok özeldi.

Rekabetim kendimle

Fado’nun dünyada çok sevilen temsilcileri var. Siz kendinizi nerede görüyorsunuz? Fado’nun Portekiz dışındaki temsili ile ilgili en büyük motivasyonunuz nedir?

Öncelikle elbette müziğe olan tutkum. Ben Fado’nun özünü kaybetmeden, bu müzik türünün sürekli yeniden keşfedilerek devam ettirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimiz her zaman daha fazlasını ve daha iyisini yapmak istediğimiz için sağlıklı bir rekabet olabileceğini düşünüyorum ama bu aynı zamanda kendimizle de bir rekabet.







