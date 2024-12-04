Türkiye ve Azerbaycan ortaklığında tarihi proje: Azerbaycan Atabeyleri belgesel filmi galası yapıldı

"Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Azerbaycan sanat camiasının isteği de bizi heyecanlandırıyor. Azerbaycan kardeş ülkemiz. Türk tarihinde okuduğumuz şeylerin burayla ne kadar alakalı olduğunu da gördük. Kültürlerin benzer olduğunu çok iyi biliyorduk. Tarihimizin de benzer olduğunu gördük. Bu, bize bir taraftan da misyon yüklüyor. Bu misyonu hakkıyla yerine getirmek istiyoruz"