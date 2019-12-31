Hayat Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi vizyona girmeden müziğiyle büyük beğeni topladı
SİNEMA

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi vizyona girmeden müziğiyle büyük beğeni topladı

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ve 17 Ocak’ta vizyona girecek olan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmden yeni bir tanıtım paylaşıldı. ‘Dombra’ ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov’un seslendirdiği ‘Türkler Geliyor’ bestesinin yer aldığı tanıtım, kısa sürede seyirciden büyük beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi 17 Ocak'ta vizyona girecek.
‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi 17 Ocak'ta vizyona girecek.

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizileri ile bütün dünyada büyük başarı elde eden yapımcı Mehmet Bozdağ, şimdi de ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filmi ile sinema seyircisinin gönlünü kazanacağa benziyor.

Zengin oyuncu kadrosu

Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay, Selda Alkor ve Serdar Gökhan gibi zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından ‘Kızıl Elma’yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alıyor.

Usta oyuncu Serdar Gökhan da oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Müzik büyük beğeni topladı

17 Ocak’ta vizyona girecek olan filmin sinema sektöründe yeni yılın ilk hiti olması bekleniyor. Vizyon öncesi yeni bir tanıtım paylaşılan filmde ‘Dombra’ ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov’un seslendirdiği ‘Türkler Geliyor’ bestesi yer alıyor.

‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminden yeni tanıtım
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‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ filminden yeni tanıtım
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ve 17 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmden yeni bir tanıtım paylaşıldı. 'Dombra' ile Türkiye ve dünyada şöhrete ulaşan Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Türkler Geliyor' bestesinin yer aldığı tanıtım, kısa sürede seyirciden büyük beğeni aldı.

Kısa sürede seyirciden büyük beğeni alan yeni tanıtım filmi kısa sürede milyonlarca kez izlenirken dünyanın her yerinden binlerce olumlu yorum aldı.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin afişi

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