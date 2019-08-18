Uçurtmanın peşinden dünyayı dolaşıyorum

Zahit Mungan Mardinli bir uçurtma sevdalısı. Mungan henüz 28 yaşında. Ancak çocukluluk çağlarından bu yana uçurtmayla iç içe geçiş bir yaşamı var. Mardin’de oldukça yaygın olan uçurtmacılığa daha çocuk yaşlarında merak sarmış. Beş yaşında ilk uçurtmasını uçurmuş. 13 yaşından bu yana kendi uçurtmasını kendisi dikiyor. Uzun zamandır ise uçurtmacılığının yanına bir de uçurtma fotoğrafçılığını eklemiş durumda. Mungan, dünyanın dört bir yanındaki festivalleri dolaşarak uçurtmaların fotoğraflarını çekiyor. Bugüne kadar Malezya’dan Ukrayna’ya birbirinden farklı ülkeleri uçurtmanın arkasından gezmiş. Tabi kendi projeleri de var. En son yaptığı uçurtmalardan biriyle 55 kilo olan kız kardeşini havalandırmayı başarmış. Şimdi ki hedefi rekorlar kitabına girebilmek. Mungan’la uçurtmayı, uçurtma kültürünün kendisindeki yerini, Mardin uçurtmalarını konuştuk...

Mardinli Zahit Mungan

Uçurtma yapmayı ve uçurmayı nasıl öğrendiniz?

Beş yaşından beri uçurtma yapıyorum. Yüz yıllardır Mardin’de uçurtma kültürü vardır. Bizim Mardin, damlarda uçurtma uçurulan bir şehirdir. Hangi mevsim olursa olsun mutlaka gökyüzünde bir uçurtma görürsünüz. Çocukken dama çıkıp uçurtmaları seyrederken sevdalandım. İlk uçurtmamı da beş yaşında uçurdum. Uçurtma tutkum büyüyünce, internetten bununla ilgili bilgilere ulaştım. Dedemden kalma dikiş makinesiyle de önce paraşüt bezinden uçurtmalar yaptım. En büyük desteği ailem verdi. Anne ve babam evin bir odasını benim için bir atölyeye çevirdi. Ailem bugün de bana her türlü desteği vermeye devam ediyor.

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Peki işin içine uçurtma ile hava fotoğrafçılığı nasıl dahil oldu?

En büyük hallerimden bir tanesi Mardin kalesine çıkmaktı. 2006 yılında uçurtmama bir cep telefonu yerleştirerek Mardin’in ilk hava fotoğraflarını çektim. Kaliteleri iyi olmasa da bu deneyim benim için önemliydi. Daha sonra fotoğraf makinesi için aparat yaparak uçurtma yardımıyla gökyüzüne gönderdim. Bu şekilde fotoğraf makinasını hem 360 derece yönetebiliyorum hem de görüntüyü canlı izleyerek Mardin’in tarihi mekanların 5 yılda 30 bin kare fotoğrafladım. Bu fotoğraf karelerinden 30 fotoğraf seçerek İstanbul, Adana, Bursa ve Mardin’de Uçurtmamın Gözünden Mardin hava fotoğrafı sergisi açtım.

HAYALİNİ UÇURMAK BAŞKADIR

Hayatınız tamamen uçurtma üzerine kurulu. Uçurtmayı neden bu kadar sevdiniz?

Uçurtma benim için hayal demek. Hayal kurduğun bir uçurtma tasarımını kağıda dökmek ve daha sonra çizimini yapıp günlerce, aylarca belki de yıllarca uğraştığın ve emek verdiğin uçurtmanın daha sonra gökyüzünde dalgalanması ayrı bir duygudur. Amaç sadece uçurtma uçurmak olsaydı, hazır bir uçurtma alıp onu da uçurabilirdik. Ama hayal ettiğin bir uçurtmayı uçurmak bambaşkadır.

Uçurtma festival ve yarışmalarına katılıyor musunuz?

Uçurtma festivallerine katılıyorum ve öncülük ediyorum. Yurtiçi ve yurtdışında gittiğim bir çok festival var. Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna gibi. Uçurtmanın peşinden dünyayı dolaşıyorum.

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KARDEŞİMİ HAVALANDIRDIM

Sizde yeri en özel olan uçurtmanız hangisi? Neden?

İnsanoğlu her zaman kendi yapmış olduğu bir icatla uçmak istemiştir. “Parasled” uçurtmam en özeli. Dünyanın en büyüğü. 60 metre kare büyüklüğündeki bu uçurtma için toplam 250 metrekare kumaş kullanıldı. Yapımı beş ay sürdü. En büyük hedeflerimden biri uçurtma ile insan uçurmaktı. Bu uçurtma ile 55 kilogram olan kız kardeşimin ayaklarını yerden kestim. Kendisi yerden 5 metre yükseldi bu uçurtmayla. Tabi güvenlik nedeniyle beş metrede kaldık. Ama ben hedefime ulaştım.

Uçurtma denilince akla çocuklar geliyor. Peki yetişkinler de geliyor mu atölyenize?

Yaşlısı genci atölyeye geliyor. Burada uçurtmanın tarihini, günümüzde uçurtmalar ile ilgili neler yapıldığını görüyorlar. Aynı zamanda Mardin’de uçurtma kültürünün önemini ve bunun gibi bir çok bilgi alarak atölyeden ayrılıyorlar.

Şimdi hedefimiz nedir?

Bugüne dek bir çok uçurtma modeli tasarladım. Şu an hedefim dünyanın en büyük uçurtmasıyla Guinness Rekorlar kitabına girmek. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum.

Hepsi kültürümüzde var

Birbirinden farklı uçurtmalarınız var. Şahmeran da var aralarında, gerçek boyutlarda bir eşek de. Bu uçurtmaların biçimlerine nasıl karar veriyorsunuz?

Hepsinin kültürümüzle ilişkisi var. Şahmeran bir mitoloji efsane, Mardin’e geldiğiniz zaman mutlaka şahmeran tablolarına denk gelebilirsiniz, Şahmeran uçurtmamım yapım süreci 5 ay sürdü toplam 820 parçayı renk renk kesip dikerek 3 boyutlu uçurtma yaptım, 8 metre uzunluğunda.

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Öte yandan Mardin sokakları çok dar, arabaların gecemiyeceği kadar dar, ağır yüklerimizi eşekler taşır ve mahalledeki çöpleri eşekler yardımıyla toplanır, o yüzden eşekler bizim emaktırımız. Eşek uçurtmam yaklaşık 8 metre büyüklüğünde. Güvercin ise malum, Mardin’de her üç evden bir tanesinde güvercin besler ve uçururlar. Mardin güvercinleri çok meşhur ve taklacıdırlar. Ben de bu duruma bir gönderme yapmak istedim. Güvercin uçurtmam kanat açıklığı 4 metre yükselliği 2 metre, uzun bir süre güvercin tüyleri toplayarak, uçurtmamın üzerine dikerek gerçek güvercine benzetmeye çalıştım.

Yok olup gitmesin istiyorum

Uçurtma gibi pek çok eski oyun araçlarının yerine çocuklar bugünlerde tabletlerle oynuyor. Genç birisiniz ama sizin çocukluğunuzda durum neydi? Uçurtmalar hayatımızdan çıkmış mıydı?

Çocukluk yıllarımda tablet telefon yaygınlanmamıştı, ama bilgisayar dönemin başlangıcıydı. O dönemde sokakta futbol saklambaç, yeditaş, damlarda ise yaşlısı gençi çocuğu herkes damlarda uçurtma uçururdu. Bunlardan örnek verirsek 2002 senesinde 120 tane uçurtma gökyüzünde saymıştım. Tarihi kent Mardin’de uçurtma çok yaygındı. Bugün de uçurtma kültürü yok olup gitmesin diye çocuklara atölye çalışmaları yapıyorum. Bu geleneğin yok olamaması için elimizden geleni yapmaya çabalıyoruz.

UÇURTMANIZI KENDİNİZ YAPIN

Uçurtma yapmak isteyenlere önerileriniz nedir?

Herkese bir uçurtma yapıp denemesini öneriyorum. Çarşıdan hazır uçurtma alıp uçurtmak değil, kendi yapmış olduğu bir uçurtmayı denemeliler. İleri düzeyde uçurtma ile ilgilenenler için ilk önerim bir terzide iyi dikiş dikmeyi öğrenmek. İyi bir terziysen uçurtmaları da rahat bir şekilde yapabilirsin. Biz uçurtmaları paraşüt kumaşından yapıyoruz. Günlerce, aylarca emek verip iyi malzeme kullanmak zorundayız. Aylarca emek verilen bir uçurtma yıllarca uçar. Bir günde yapılan uçurtma ise bir gün uçar.