Ukrayna’dan Sevimli Canavarlar geldi

Ukrayna bombalanmaya devam ederken hâlâ orada sergi açıp özellikle çocuklara sanatı aşılayarak bu zor günlerin üstesinden gelmesini hedefleyen Universal Park Kurucusu ve CEO’su “Polonezköy City Doğa Yaşam Alanı”ndaki “Sevimli Canavarlar”ı 23 Nisan’da açtı. Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak tema parka katılımınız aynı zamanda savaş mağduru çocukların eğitimine katkı da sunmuş olacak. Savaşın gölgesinde hayat bulan bu organizasyonun detaylarını öğrendikçe “Sevimli Canavarlar” daha da sevimli hale geliyor. Biz de Universal Park’ın kurucusu ve CEO’su Pohorielko Denys’le organizasyonun detaylarını, Ukrayna’dan ayrılan malzemelerle dolu olan kamyonlarda neler olduğunu ve seslendirmeleri nasıl yaptıklarını konuştuk.

* Ukrayna merkezli bir yapıyı tüm Avrupa’ya yayıyorsunuz. Bu savaştan önce organize edilmiş bir organizasyon mu? Yani tüm Avrupa’ya savaştan sonra mı yayılmaya karar verdiniz?

İstanbul’a ilk çalışma ziyaretimi Aralık 2021’de, Ukrayna’daki savaş başlamadan önce yapmıştım. Dolayısıyla biz Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye gelmiş değiliz, bunu çok uzun zamandır planlıyorduk. Çalışmalarımızı Arap ülkelerine, Kazakistan’a, Azerbaycan’a ve Yunanistan’a kadar genişletmeyi planlıyoruz.

UKRAYNA’DA EVSİZ KALAN ÇOCUKLAR İÇİN YÜKÜMLÜYÜZ

* Savaş tüm dünyayı ağlatırken siz ülke ülke gezerek çocukları eğlendirmeyi amaçlıyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Şu anda ülkemizde savaş olmasına rağmen ülkede projelerimizi, çiçek sergilerimizi açıyoruz ve hâlâ gelecek için planlar yapıyoruz. İnsanların savaştan kaçmasına ve şu anda olanları biraz unutmasına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz, evsiz kalan ve dehşeti yaşayan birçok insan var. Durumu değiştirmeli ve yaşamaya devam etmeliler diye düşünüyoruz. İnsanları sadece eğlendirmekle kalmıyoruz aynı zamanda ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunmak istiyoruz. Şirketimizde birçok insan çalışıyor, onları desteklemekle yükümlüyüz ve ülke ekonomisinin güçlü kalmasını sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Benim 2014 yılında kurduğum hayır vakfım da dahil olmak üzere, ihtiyacı olan insanlara düzenli olarak yardım ediyoruz. Yurt dışı projelerimizden elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmı fonumuza aktarılıyor, böylece düzenli olarak yardım yapmamız mümkün oluyor.

* Sadece çocuklara mı odaklanıyorsunuz? Peki ya yetişkinler?

Ana odağımız aileler ancak elbette farklı hedef kitlelere yönelik farklı projeler de var. Çocuklara yönelik bir proje olsa bile yetişkinlerin de aynı şekilde keyifli vakit geçirebilecekleri aktiviteler ekliyoruz. Mesela ‘’Devler Ormanda’’ projemizde olduğu gibi, yetişkinler de çocuklar kadar ilgi çekici buluyorlar. Ayrıca, 3D figürlerden çiçek sergileri, lale ve krizantem sergileri, aydınlatma projeleri, hareketli figürlü ve animatronik projeler gibi birçok farklı projemiz var. Bunlar her yaş kitlesine hitap ediyor.

* “Sevimli Canavarlar” nasıl oluştu?

Fantastik bir gezegenden gelen sevimli canavarlarla ilgili bir hikâye. Her karakterin bu dünyada kendine ait bir amacı var. Bu projeyi ilk defa 2021 yılının sonunda Ukrayna’da hayata geçirdik. İlk kez kışın Kiev’de kapalı alanda yapıldı ve daha sonra parklarımızdaydı. Projenin oluşturulması aşamasında 10’dan fazla sanatçı ve üretim aşamasında ise yaklaşık 35 kişi çalıştı.

SESLENDİRMELER TÜRKÇE

* Malzemelerle dolu kamyonlar Ukrayna’dan nasıl ayrıldı ve bu kamyonlarda neler var?

Biraz önce dediğim gibi, bu proje ilk olarak 2021’in sonunda Ukrayna’da gerçekleşti ve 2022’nin başında savaşla tanıştı. Yaklaşık 10 tırın ardından bu proje savaştan önce derlediğimiz planlı tura çıkarıldı. Türkiye’de ilk şehir Antalya oldu, ardından İstanbul geldi. TIR’larda animatronik figürler, evler, dekorlar, böyle bir dünya yaratmak için gereken tüm malzemeler var.

* Gittiğiniz her ülkede seslen-dirmeler orijinal dilde yapılıyor. Türkiye’deki seslendirmeleri kim yaptı?

Projelerimizi gittiğimiz her ülkeye özel uyarlıyoruz. Tabii ki insanlara aktardığımız bir ana fikrimiz var ama bunu entegre etmeye çalışıyoruz. Türkiye’de kahramanlarımız Antalya Akademik Tiyatrosu tarafından seslendirildi.

SAVAŞIN ÖNCESİNDEKİ GİBİ YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ

* Şu anda ülkedeki durum nasıl ve Ukraynalı çocuklar sizinle tanışabildi mi yoksa savaş sonrasına mı kaldı?

Ukrayna’daki şehirler sık sık bombalanıyor. En önemlisi, elbette, Rusya’ya sınır olan bölgelerin yakınında şartlar daha da zor ancak bu savaşı kazanacağımızdan eminiz ve şimdi herkes kendi cephesinde bu zafer için elinden geleni yapıyor. Nisan ayının sonunda Kiev’de büyük bir lale sergisi açacağız ve yaz için yıllık bir çiçek festivali planladık yani savaştan önceki gibi yaşamaya çalışıyoruz. Ayrıca Ukrayna’da Kiev’de örneğini İstanbul’da gördüğüm büyük bir minyatür park açmayı planlıyoruz. Ondan çok ilham aldım ve Ukrayna’da böyle büyük ölçekli bir projenin güzel olacağını düşünüyorum.

* Ülkemizde gelecekte yapmayı planladığınız projeler nelerdir?

Öncelikle mayıs ayında İstanbul’da tam teşekküllü bir ofis açıyoruz ve ayrıca oldukça fazla boş pozisyonumuz var, yani kapılarımız herkese açık. Haziran 2023’te uluslararası projemiz ‘’Lights and Dreams’’i açacağız. Benzer bir proje dünya çapında birçok ülkeyi ziyaret etti. Şirketimiz şimdi onu çalışıyor, yeni bir hikaye yapıyoruz ve projeyi Türkiye’ye adapte ediyoruz. Bu şovun özelliği akşam olması, ışık çok önemli. Çok beğeneceğinize eminim. 2024 yılının ilkbaharında, çok büyük bir Jurassic Park açacağız. Elbette bir şubesini de Türkiye’de açmak istiyoruz.







