Ünlü devler İstanbul’da

30’dan fazla animatronik figürün yer aldığı sergiyi gezerken Devler Krallığı’nın hikâyesini öğreneceksiniz. Ailecek ziyaret edebileceğiniz bu sergi ile aynı zamanda Gastro Köy deneyimini de yaşayabilirsiniz. Life Park İstanbul’da 9 Eylül’de ziyarete açılan ve bu zamana kadar benzeri görünmeyen bu sergi ekim sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor. Sergiyi “Devler İstanbul’da”nın Direktörü “Denis Pogororelko” ile konuştuk.

SERGİYİ 30 KİŞİ SESLENDİRDİ

-“Devler Ormanda” sergisi bizleri çok heyecanlardı. Bu sergiyi benzerlerinden ayıran farkı nedir?

Bu sadece bir sergi değil, iyi ve kötünün mücadelesinin olduğu kendi tarihi olan gerçek bir dünya. Her ziyaretçinin kendilerini içinde bulabileceği ve gerçek, yaşayan devlerle iletişim kurabileceği yer.

REKLAM

Emre Karayel

-Sergide çok önemli sesler bize eşlik ediyor. Serginin hem bu sesli olma özelliğini hem de bu sesleri nasıl seçtiğinizi öğrenmek isterim.

Projeyi oluşturduğumuzda, her karakterin özelliğine büyük anlamlar yükledik ve bir dünya oluşturduk. Türkiye’de de bu dünyamızın kahramanlarıyla ilişki kurabilecek insanlar var. İşte bu kişilere ulaşmak ve hikâyeleri anlatmak için ekibimiz ile 30 kişilik bir seslendrime grubu oluşturduk. Aralarında çok ünlü isimlerin olduğu sanatçılar sayesinde sergimiz bu yönü ile çok öne çıktı.

Selçuk Yöntem

SERGİ 1 YILDA OLUŞTU

- Aslında biz bir krallığa misafir olacağız. Bizi bu krallıkta neler bekliyor?

Bu, henüz Avrupa’da benzeri olmayan bir proje. Klasik sergilerden uzaklaşmak ve her ziyaretçinin parkımıza girer girmez içine çekilebileceği gerçek bir hikâye kurgulamak istedik. Krallığın sivilleriyle tanışabilir veya Sis Vadisi’nde kötü devlerle savaşarak bir kahraman gibi hissedebilirsiniz.

REKLAM

-Bu krallığın tek misafirleri çocuklar değil anladığım kadarıyla büyükleri neler bekliyor?

Bir aile geldiğinde ortak bir göreve katılabilir, ardından gizemli devler dünyasının tarihini öğrenip araştırabilir ve bundan sonra özel Gastro Köyü’müzü gezebilir.

-Proje nasıl gelişti ve nasıl bir süreçte ete kemiğe büründü?

Projeyi oluşturmak neredeyse bir yıl sürdü. Tasarımcılardan, konsept tasarımcılarından ve fikir insanlarından oluşan geniş bir ekip çalıştı. Ukrayna ve Baltık’ta büyük başarı elde eden proje sadece bir sergi değil aslında. Biz hikâye oluşturduk ve bir kitap yazdık ayrıca proje heykeltıraşlar tarafından yapıldı. Bir bütün olarak düşünürsek projenin oluşturulmasında yaklaşık 50 kişi çalıştı.

REKLAM

Sayılar ile Devler İstanbul’da

Sergi İstanbul’a 12 Tır ekipman ile geldi. Serginin hazırlıkları 20 günden fazla sürdü. 5 metre boyunda animatik devleri yerleştirmek için aynı anda 8 adet vinç çalıştı. Serginin karakterlerine toplamda 30 sanatçı sesi ile hayat verdi. Sergiyi dünyada binlerce kişi izledi.