Ustaların eserleri müzayedede

Türk Kültür ve Sanat Dünyası’nda iz bırakmış bir ailenin özel koleksiyonundan seçkin eserler müzayedeye çıkıyor. Arthill Müzecilik tarafından 9 Şubat’ta gerçekleştirilecek online müzayedede Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mektubundan Aliye Berger’in gravürlerine, Nasip İyem ve Füreya Koral’ın seramik işlerinden Elif Naci, Nejad Melih Devrim, Selim Turan ve Fahrelnissa Zeyd’in soyut kompozisyonlarına Türk sanatının önemli isimlerin eserleri satışa sunulacak.

Bedri Rahmi’den dostuna mektup

Müzayedenin odağında Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “Reis” diye hitap ettiği yakın bir dostuna ithaflı ve ıslak imzalı mektubu yer alıyor. 3 Aralık 1954 tarihli suluboya resimli iki sayfalık mektup Bedri Rahmi ile eşi Eren Eyüboğlu’nun İzmir’de açacakları sergi ve mektubun muhatabı aile ile dostluklarına dair satırları içeriyor. Benzer örnekleri “Biz Mektup Yazardık! Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Çağdaşlarından Mektuplar” isimli kitapta bulunan mektuplar Bedri Rahmi’nin sanatına, dostluklarına ve yaşadığı döneme ışık tutuyor. İç dünyasını tuvallere, şiirlere ve yakın çevresine yazdığı mektuplara aktaran Bedri Rahmi’nin müzayededeki mektubu tarihi belge niteliğine sahip koleksiyonluk bir eser.

Fahrelnissa Zeid Aliye Berger

Füreya Koral’ın ikonik çalışmaları müzayedede

Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’ın birbirinden değerli ikonik çalışmaları müzayedede dikkat çekiyor. On beş lottan oluşan seçkide seramik pano tablalı sehpa, Hitit güneşi, denizaltı ve turkuaz kuş figürlü objeler, seramik vazolar ve serigrafilerinden örnekler görülüyor. Sanatçının Hitit uygarlığından etkilenerek yaptığı Hitit güneşi konulu seramikleri ile serigrafi tekniğindeki tabloları geçmiş Anadolu kültüründen izler taşıyor. Müzayedeye çıkan 1965 tarihli ve on altı adet seramikten oluşan pano tablalı sehpa ise geleneksel-çağdaş sentezin özgün bir örneğini yansıtıyor.

Modern Türk resim sanatının uluslararası alandaki öncülerinden Fahrelnissa Zeid ile oğlu Nejad Melih Devrim imzalı soyut kompozisyonlar da açık arttırmada öne çıkıyor. Ayrıca Şakir Paşa’nın kızı ve Fahrelnissa Zeid’in kız kardeşi gravür sanatçısı Aliye Berger’in “nargile” ve “bektaşi” isimli iki eseri müzayedede yer alıyor. 1966 yılında Narmanlı Han’da çıkan yangın sonucu evi ve atölyesi çalışmalarıyla birlikte yok olan günümüze az sayıda eseri intikal eden Berger’in yapıtları nadir tesadüf edilen koleksiyon değeri taşıyor.

Nejad Melih Devrim Seyyid Mehmed Ziyaeddin Efendi

Osmanlı hat eserleri de açık arttırmada

Türk resim ve seramik sanatından ilk defa gün yüzüne çıkan nadide eserlerin yeni sahiplerini bulacağı müzayedede Sultan II. Abdülhamid tuğralı beratı ile Seyyid Mehmed Ziyaeddin Efendi, Mahmud Celaleddin, Beşiktaşlı Hacı Nuri Korman, Mahmud Öncü ve Hasan Çelebi ketebeli hüsn-i hat levhaları da koleksiyonerlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Arthill Müzecilik’in klasik ve çağdaş eserlerden oluşan bu eşsiz özel koleksiyon müzayedesindeki tüm yapıtlar 8 Şubat’a kadar The Ritz-Carlton İstanbul’daki Arthill Gallery’de sanatseverleri bekliyor.











