Uzmanından su zehirlenmesi uyarısı: Günlük su tüketimi ne kadar olmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Bizim günlük su gereksinimimiz şu şekilde belirliyoruz, biz sağlık profesyonelleri olarak. Ne kadar enerji harcıyorsak o kadar su tüketmeliyiz. Ne daha fazlası ne de daha azı örneğin sağlıklı bir yetişkin 2 bin- 2 bin 500 kalori günlük enerji gereksinimi vardır. 2- 2,5 litrede su tüketmesi gerekiyor ama sporcular için daha farklı 5 bin- 6 bin kalori tüketiyorsa, bu kalori başına bu suyu karşılaması gerekiyor. Yani o bireyler için daha fazla tabi. Onların da daha bu suyu tüketemediklerinde farklı işte limonata gibi serinletici maden suyu gibi içeceklerle bunu karşılayabilir.