Hayat Yazmak için kendime kulak vermem gerekiyor
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Yazmak için kendime kulak vermem gerekiyor

Mahalle Mektebi ve Hece Öykü gibi dergilerde hikâyelerini okuduğumuz Merve Özgenli Çelik’in ilk kitabının adı Huzursuz Kalp Sendromu adını taşıyor. Yazma ile ilgili alışkanlıklarını anlatan Çelik, “Yazmak için kendime kulak vermem gerekiyor” diyor.

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Merve Akbaş Yeni Şafak
Yazmak için kendime kulak vermem gerekiyor
Merve Özgenli Çelik

Mahalle Mektebi ve Hece Öykü gibi dergilerde hikâyelerini okuduğumuz Merve Özgenli Çelik’in ilk kitabının adı Huzursuz Kalp Sendromu adını taşıyor. Yazma ile ilgili alışkanlıklarını anlatan Çelik, “Yazmak için kendime kulak vermem gerekiyor” diyor.

-İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Bir dergide yazım ilk kez yayımlandığında ismimi dergide görmenin beni çok heyecanlandırdığını hatırlıyorum. Uzun bir süre dergiyi çantamda taşımış, sevdiklerimle bu heyecanımı paylaşmış ve yazımı tekrar tekrar okumuştum. O ilk heyecan kadar olmasa da ismimi bir dergide görmek hâlâ tatlı kıpırtılar yaratır içimde.

-Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

İlk öykü kitabımın yayımlanması kızımın doğumundan hemen sonrasına tekabül etti. Oldukça duygusal bir dönemdeydim. Yanımda kimse olmasa muhtemelen ağlardım. Kitaba uzun uzun baktım. İnsanın emeklerinin meyvesini elinde tutabilmesi tarifi zor bir duygu.

-Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Anneme ve babama.

-Yazmaya nasıl başladınız?

Çocukluğumdan beri kitaplara, kütüphanelere, okumaya ve yazmaya eğilimim var. Kendimi düzenli ve iyi bir okuyucu olarak tarif edebilirim. Yazmaya gelince, genel olarak lisans hayatımdan sonra plânlı ve bilinçli bir yazma dönemine girdim. Bu süreçten itibaren iniş çıkışlar olsa da yazma alışkanlığımı sürdürmek için çabalıyorum. Farklı türler üzerinde çalışsam da kendimi en çok öykü ve deneme türüne yakın hissediyorum.

KARANLIKTA KENDİMİ DİNLEYEBİLİYORUM

-Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Genellikle gece. Bu da alışkanlıklarımdan biri. Yazmak için kendime kulak vermem gerekiyor. Akşam saatlerinden sonra, karanlıkta kendimi daha iyi dinleyebiliyorum ve yazacaklarıma daha iyi odaklanabiliyorum. Geceleri yazmamın asıl sebebi bu.

-Defter mi, bilgisayar mı?

Kesinlikle defter. Geleneksel bende teknolojiden daima önde geliyor. Kurşun kalem kullanmayı, kalemleri açmayı hâlâ çok seviyorum. Alışkanlıklarımdan kolay vazgeçemiyorum. Ama not almalar dışında yazarken pratiklik gözettiğimden bilgisayarı daha aktif kullanıyorum.

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