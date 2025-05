Yeteneğiyle yurt dışındaki 15 üniversiteden kabul aldı

Ankara başta olmak üzere farklı şehirlerde karma sergilere katılan Kayatepe, eğitim gördüğü okulda da ilk kişisel sergisini açtı. Resim ve tasarım alanlarında aldığı ödüllerle yurt dışında eğitim almak için üniversitelere başvuruda bulunan Kayatepe'nin bu isteği, aralarında "University of the Arts London", "Pratt Institute" ve "School of the Art Institute of Chicago"nun da bulunduğu 15 üniversiteden kabul gördü. Eskişehir'de özel bir lisede eğitimine devam eden Kayatepe, bir yandan da Uluslararası Bakalorya (IB) programı kapsamında İngilizce öğreniyor.