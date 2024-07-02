Gazze'yi duvara çizdi

Ressam Kasım Tan, Pablo Picasso’nun “Guernico” tablosundan aldığı ilhamla Gazze’deki dramı aktardığı yağlı boya tuvalini önceki akşam tamamladı. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de süren İsrail katliamına karşı durmak isteyen sanatçı, yaklaşık bir aydır Üsküdar’daki Valide-i Cedid Camii’nin duvarına yerleştirdiği tuvalde çalıştı. Tan, “Gazze Duvarı” adını verdiği eserinde Gazze’de yaşanan insanlık dışı olaylardan öne çıkan kareleri, Filistin direniş liderlerini, Aliya İzetbegoviç’i ve bunların yanı sıra Gazze’yle özdeşleşmiş simgeleri resmetti. Geçtiğimiz akşam final performansını gerçekleştiren sanatçıya, vatandaşlar sessiz oturma eylemiyle destek verdi.

ESER KENDİSİNİ TAMAMLADI

Genç ressam çalışmaya, İsrail’in öldürdüğü 3 yaşındaki Rim ile dedesi Halid Nebhan’ı rüyasında görmesi üzerine başladığını ifade etti. Kimsenin odaklanmadığı bir olayı üstüne sorumluluk bilip eser üretmeye başladığını söyleyen Tan, Gazze Duvarı’nı şu ifadelerle anlattı: “İşe başlamadan önce çok korkuyordum. Çünkü dışarıda binlerce gözün önünde bir iş yapıyorsunuz. Çizime başlarken ‘Sadece fırçayı tutacağım’ dedim. Öyle de yaptım, eser kendini otuz günde tamamladı. Siyah ve beyazın yoğun olma nedeni: Katliamı farklı bir renkle ifade edemeyiz. Ayrıca kırmızı, yeşil, siyah ve beyazı kullandım. Uzaktan bakıldığında Filistin bayrağının tüm renklerini barındırıyor. Aliya’yı ise şu cümlesinden ötürü esere koydum: ‘Her şey bittiğinde hatırlayacağımız; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır!’ Tüm bu sessizlikten dolayı Gazze’de soykırım oluyor.”

Ayşe Eraydın Hasan Döğüm

BEYAZ TUVAL ORTA DOĞUNUN HÜZNÜNE DÖNÜŞTÜ

Sanatçı eseriyle ilgilenirken sandalyesini ve örtüsünü alanlar da meydandan onu izledi. Eyleme hazırladığı dövizlerle gelen Ayşe Eraydın, eserin bir farkındalık çalışması olduğuna dikkat çekti. Eraydın, “Yaşananların minimalize edilerek birleştirilmiş hali. İzlerken hem üzüldüm hem böyle bir çalışmaya imza attığı için mutlu oldum. Gözle görülür yerlerde bu tarz çalışmaların olması direnişi bırakmamam gerektiğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Eseri ilk günden itibaren gözlemleyen, öğrenci Hasan Döğüm ise şunları söyledi: “Yaklaşık bir ay önce geldim. Tablo bembeyazdı. Yavaş yavaş figürler oluşmaya başladı. İlk zamanlar anlam veremedim. Filistin bayrağını ve tek başına kefiyesiyle çalışmasını görünce destekledim. Figürler yeni yeni oluştu. Ebu Ubeyde ile başladı. İlk renklendirme onda yapıldı. Ardından ağlayan, mücadele eden insanları resmetti. Bembeyaz bir tuval, Orta Doğu’nun nasıl kan ağladığını gösteren bir çalışmaya dönüştü.”

BU ESER GAZZELİLERİN KİMLİĞİDİR

Tamamladığı eserin önünde açıklama yapan Tan, çalışmanın bir hafta boyunca caminin duvarında görüleceğini, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere farklı galerilerde sergilemek istediğini ifade etti. Sanatçı konuşmasında, “Biten her eser alkışlanarak, sanatçı takdir edilerek sonlandırılır. Fakat buradaki eseri alkışlayamayacağız. Tam aksine bu eserin ortaya çıkmasının sebebi hepimizin bütün ümmetin sessiz kalışından dolayı… Bu eser, bu saatten sonra bana ya da bizlere ait değildir. Tam aksine orada kanları dökülen, şehit edilen ve yetim kalan çocukların bir kimliğidir. Bize yakışan da sessiz bir şekilde hepsinin ruhlarına Fatiha okuyarak dağılmaktır” dedi.







