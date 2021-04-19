İstanbul İmsakiye: 19 Nisan İstanbul İftar Vakti - İstanbul Sahur Vakti - İstanbul İmsak Vakti

2021 İstanbul imsak vakti saatleri, sahur saatlerini, 2021 iftar saatleri ise orucun açılacağı vakitleri ifade ederler. 2021 yılı için İstanbul’da Ramazanın her bir gününde saat kaçta sahur yapılacağını ve orucun hangi saatlerde açılacağını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

2021’de İstanbul’da İlk Sahur Vakti

2021’de İstanbul’da ilk sahur saati, 04:34 olarak imsakiyeye eklenmiştir. 13 Nisan 2021 tarihli Ramazanın ilk günde saat 04:34 İstanbul için sahur vaktidir.

2021’de İstanbul’da İlk İftar Vakti

2021’de İstanbul’da ilk iftar saati, 19:50 olarak imsakiyede yer alır. 13 Nisan 2021’de İstanbul’da Ramazanın ilk gününe içinde saat 19:50’de iftar yapılır.

2021’de İstanbul’da Son Sahur Vakti

2021’de İstanbul’da son sahur saati, 03:39 olarak açıklanmıştır. 12 Mayıs 2021’de Ramazanın son günü içinde bulunulur ve İstanbul’da saat 03:39’da sahur vaktidir.

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2021’de İstanbul’da Son İftar Vakti

2021’de İstanbul’da son iftar saati, 20:21 olarak imsakiyede yer almıştır. 12 Mayıs 2021’de İstanbul’da 2021 yılı Ramazan aynın son iftarı saat 20:21’de gerçekleşecektir.

2021 İstanbul İmsakiyesi Takvimi

2021 İstanbul imsakiye takvimi hakkında detaylar şöyledir:

• 13 Nisan: İmsak 04:34, İftar 19:50

• 14 Nisan: İmsak 04:32, İftar 19:51,

• 15 Nisan: İmsak 04:30, İftar 19:52,

• 16 Nisan: İmsak 04:28, İftar 19:53,

• 17 Nisan: İmsak 04:26, İftar 19:54

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• 18 Nisan: İmsak 04:24 İftar 19:56,

• 19 Nisan: İmsak 04:22 İftar 19:57

• 20 Nisan: İmsak 04:20 İftar 19:58,

• 21 Nisan: İmsak 04:18 İftar 19:59

• 22 Nisan: İmsak 04:16 İftar 20:00

• 23 Nisan: İmsak 04:14 İftar 20:01

• 24 Nisan: İmsak 04:12 İftar 20:02

• 25 Nisan: İmsak 04:10 İftar 20:03,

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• 26 Nisan: İmsak 04:08 İftar 20:04,

• 27 Nisan: İmsak04:06 İftar 20:05

• 28 Nisan: İmsak 04:04 İftar 20:06,

• 29 Nisan: İmsak 04:02 İftar 20:07,

• 30 Nisan: İmsak 04:00 İftar 20:08,

• 1 Mayıs: İmsak 03:58 İftar 20:09,

• 2 Mayıs: İmsak 03:57 İftar 20:10,

• 3 Mayıs: İmsak 03:55 İftar 20:12

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• 4 Mayıs: İmsak 03:53 İftar 20:13

• 5 Mayıs: İmsak 03:51 İftar 20:14

• 6 Mayıs: İmsak 03:49 İftar 20:15

• 7 Mayıs: İmsak 03:47 İftar 20:16

• 8 Mayıs: İmsak 03:46 İftar 20:17,

• 9 Mayıs: İmsak 03:44 İftar 20:18,

• 10 Mayıs: İmsak 03:42 İftar 20:19

• 11 Mayıs: İmsak 03:40 İftar 20:20,

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• 12 Mayıs: İmsak 03:39 İftar 20:21,

2021 İstanbul imsak vakti ve iftar vakti saatlerinin sunulduğu bu takvime göre, oruca hazırlık yapılır ve oruç açılır.

2021 İstanbul İmsak Vakitleri Neden Önemlidir?

2021 İstanbul imsak vakitlerinin önem sebebi, imsak saatlerinde yeme- içime eylemenin kesilmesi ile oruç ibadetine uygun bir şekilde davranabilinmesidir. İmsakiye içinde verilmiş olan imsak yani sahur vakitlerinde artık yeme ve içme eylemi kesilir. Oruç tutma sürecine geçiş yapılır. Eğer bu saatlere uyumazsa, gün doğumu ardından haram eylemlere yapılmış olur ve oruç bozulur. Diğer yandan 2021 İstanbul imsak vakitleri yanında verilen iftar vakitlerinde ise oruç açılır. Oruç bu vakitten önce açılırsa yine bozulur. Bu yüzden iftar vakitlerine de uymak son derece önemlidir.