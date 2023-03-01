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Dünya Kupası’nın rekortmeni Just Fontaine, yaşamını yitirdi

İsveç’te düzenlenen 1958 FIFA Dünya Kupası’nda 13 gol atarak Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fransız futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine’in eski takımı Reims, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eski yıldız futbolcunun vefat ettiğini duyurdu. Peki Just Fontaine kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Kırdığı rekorlar neler? İşte soruların cevapları.

16:22 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Just Fontaine kimdir?

Just Fontaine kimdir?

İsveç’teki 1958 FIFA Dünya Kupası’nda 13 gol atan Fransız efsane futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında hayatını kaybetti.

JUST FONTAİNE KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Just Fontaine, 1933 yılında Fransa'nın Marrakech şehrinde doğan eski bir Fransız futbolcu. Fontaine, kariyeri boyunca Fransa milli takımında 21 maçta forma giymiş ve 30 gol kaydetmiştir. Bu gol sayısı, Fransa milli takımının tarihindeki en yüksek gol sayısıdır ve
halen kırılamamış bir rekor
olarak kalmaktadır.

Futbola USM Casablanca takımında başlamış, kariyeri boyunca 1953-1956 arasında OGC Nice ve 1956-1962 arasında da Stade de Reims kulüplerinin formalarını giymiştir.


1958-1959 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Real Madrid'e karşı forma giydi. Bunların dışında toplam 6 sezonda 121 gol attığı Stade de Reims formasıyla 2 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı. 1956-1960 yılları arasında formasını giydiği Fransa millî futbol takımında oynadığı 21 maçta 30 gol attı.


1958 FIFA Dünya Kupası'nda 6 maçta attığı 13 golle turnuvanın gol kralı oldu. Aynı finallerde iki ayrı maçta (Paraguay ve Batı Almanya) hat-trick yapan futbolcular arasına da bu finallerde girmiştir.


1961'de geçirdiği ağır bir sakatlık yüzünden futbol kariyerini noktalamak zorunda kaldı. Stade de Reims ile çıktığı bir lig maçında bacağı kırıldı. Ertesi yıl bir millî maçta sakatlık tekrarlayınca 29 yaşında futbola veda etti. Paris Saint-Germain'deki kısa süre antrenörlük yaptı, daha sonra ticaretle uğraştı.


2004'te Pele tarafından yaşayan en büyük 125 futbolcudan (FIFA 100) biri seçildi. 2003 yılında da Fransa Futbol Federasyonu tarafından son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu seçildi. FIFA Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en çok gol atan futbolcudur (1958). Futbol kariyerinde 3 kez ayağını kırmıştır.

REKORU HALA KIRILAMADI

Just Fontaine’nin 1958 yılında elde ettiği rekor ise hala kırılamadı. Söz konusu organizasyonda 6 maçta 13 gol kaydeden Fontaine, hala tek Dünya Kupası’nda en çok gol atan futbolcu konumunda yer alıyor.

Fransa, 1958 Dünya Kupası’nın yarı finalinde 17 yaşındaki Pele’nin forma giydiği Brezilya’ya 5-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

#Dünya Kupası
#Just Fontaine
#gol kralı
#Fransa
#Casablanca
24 dakika önce
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Dünya Kupası’nın rekortmeni Just Fontaine, yaşamını yitirdi
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