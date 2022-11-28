Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı yapıyor

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 23 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ile 8 denizcilik uzman yardımcısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının merkez teşkilatında istihdam edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman

Adaylar, 28 Kasım-27 Aralık döneminde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'na (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların sadece bir başvuru hakkı olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı alımı KPSS puanı ile mi

2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste ile sözlü sınav tarihi Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav, 2023'te Ankara'da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımları ne zaman, hangi illerde alımlar olacak?

Bakanlığın diğer ilanına göre, İstanbul, İzmir, Samsun ve Trabzon'da çalıştırılmak üzere 19 sürekli işçi alınacak.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 28 Kasım-2 Aralık döneminde yapılacak. Adaylar, iş başvurusu yaptıkları tarihte açık iş ilanında belirtilen illerden ilan edilen meslek kollarından sadece birine başvuru yapabilecek. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 12 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu'nda noter tarafından gerçekleştirilecek.

REKLAM

Kura çekimi aracılığıyla sözlü, sözlü/uygulamalı sınava katılmak üzere belirlenen asıl adayların ve ihtiyaç duyulması halinde yedeklerin hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgiler "www.uab.gov.tr" internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sözlü/uygulamalı sınav sonucu atamaya hak kazanan asıl adayların, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasını müteakip atama işlemleri başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı iş ilanı

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Atama yapılacak 30 bin sözleşmeli sağlık personelinden 15 bin 537'si tıbbi sekreterlerden, 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşacak.

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı branş kontenjan dağılım

Atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

"Biyolog 27 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans), Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans), Diyetisyen 245 (Lisans), Ebe 1470 (Lisans), Fizyoterapist 490 (Lisans), Hemşire 4998 (Lisans), Hemşire 833 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans), Odyolog 25 (Lisans), Perfüzyonist 25 (Lisans), Psikolog 245 (Lisans), Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans), Sağlık Teknisyeni Anestezi 79 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 520 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 69 (Ortaöğretim), Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim) 89, Sağlık Teknikeri Adli Tıp 23 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 304 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ameliyat 147 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 460 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 83 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diş Protez 98 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 126 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 196 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Evde Bakım 490 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 177 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1098 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 421 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Odyometri 114 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Ortopedi 129 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 49 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Radyoterapi 27 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 499 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 15537 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 490 (Ön Lisans), Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans), Toplam: 7813 (Lisans), 20582 (Ön Lisans), 1605 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 30000."

Sözleşmeli personel pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları ise şöyle:

REKLAM

"Büro Personeli 400 (Lisans), İstatistikçi 38 (Lisans), Bilgisayar Mühendisi 70 (Lisans), Biyomedikal Mühendisi 116 (Lisans), Çevre Mühendisi 15 (Lisans), Elektrik/Elektronik Mühendisi 10 (Lisans), Endüstri Mühendisi 24 (Lisans), İnşaat Mühendisi 27 (Lisans), Şoför 483 (Ortaöğretim), Toplam: 700 (Linans), 483 (Ortaöğretim), Genel Toplam: 1183."

a