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Kasten oruç bozmanın hükmü nedir? Diyanet yanıtladı

Ramazan ayının girmesiyle birlikte oruç tutma ve oruç bozman ile ilgili oldukça fazla soru geliyor. Bazen dayanamayıp orucunu bozanlar olabiliyor. Kaza yerine kefaret gerektiren bu durumda ise orucu isteyerek bozmanın karşılığı ve gerektirdiği hüküm nedir? Bilerek orucu bozmanın kazası ve kefareti nedir? Diyanete göre cevapladığımız haberimiz sizlerle..

18:35 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2022 Diyanet: Kasten oruç bozmanın hükmü nedir?

2022 Diyanet: Kasten oruç bozmanın hükmü nedir?

Orucu bilerek bozmak durumunda kalanlar bu durumun cezası ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında kastan oruç bozma ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaşmıştı. İşte orucunu isteyerek bozanların dikkat edeceği bilgiler.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Kasten oruç bozmanın hükmü nedir?

  • Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Bir orucun bozulduğu gün için tutulur. Yani Ramazan orucunu bozan kişinin 61 gün oruç tutması gerekmektedi. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).
#Oruç
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#Ramazan ayı
#İftar
#Sahur
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