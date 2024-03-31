KEÇİÖREN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Zafer Çoktan AK Parti
- Mesut Özarslan CHP
- Kemal Babuccu İYİ Parti
- Sadık Yıldız DEM
- Süleyman Tekbaş SP
- Sait Ali Arslan YRP
YEREL SEÇİM 2024 ANKARA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN
Vatandaşlar, Ankara seçim sonuçları 2024 ne oldu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
Zafer Çoktan kimdir?
Zafer Çoktan, 1974'te Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çoktan, 2014'ten itibaren AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
Çoktan, evli ve 3 çocuk babası.
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan, 1976'da Sivas'ta doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özarslan, özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştı.
Mesut Özarslan, evli ve 3 çocuk babası.
KEÇİÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Keçiören seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Turgut Altınok %63,7 oy oranı ile Keçiören belediye başkanı seçilmişti.
KEÇİÖREN’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Keçiören’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %63,7
İYİ Parti %30,9
SP %1,8
HDP %1,5