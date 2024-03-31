Yerel seçim sonuçlarında Ankara Keçiören Belediyesini hangi parti kazandı ve Keçiören Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 687.128 seçmen sayısının olduğu Keçiören yerel seçim sonuçları, Keçiören belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Keçiören

sonuçları haberi.