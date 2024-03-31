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Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 2024: Keçiören Belediye Başkanı Kim Oldu, Seçimi Kim Kazandı?

Keçiören yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. Ankara’nın ilçelerinden biri olan Keçiören’de belediyeyi kim kazandı, Keçiören belediye başkanı kim oldu? Keçiören hangi partide? soruları 687.128 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte Ankara Keçiören yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

08:47 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:55 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Keçiören Seçim Sonuçları 2024 - Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart - Keçiören AK Parti, CHP, İYİ Parti, YRP Oy Oranları
Keçiören Seçim Sonuçları 2024 - Keçiören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart - Keçiören AK Parti, CHP, İYİ Parti, YRP Oy Oranları
Yerel seçim sonuçlarında Ankara Keçiören Belediyesini hangi parti kazandı ve Keçiören Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 687.128 seçmen sayısının olduğu Keçiören yerel seçim sonuçları, Keçiören belediyesini kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçimleri nedeniyle araştırılıyor. İşte Keçiören
sonuçları haberi.

KEÇİÖREN YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Keçiören
, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Keçiören belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Zafer Çoktan AK Parti
  • Mesut Özarslan CHP
  • Kemal Babuccu İYİ Parti
  • Sadık Yıldız DEM
  • Süleyman Tekbaş SP
  • Sait Ali Arslan YRP

YEREL SEÇİM 2024 ANKARA İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, Ankara seçim sonuçları 2024 ne oldu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

Zafer Çoktan kimdir?

Zafer Çoktan, 1974'te Ankara'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Çoktan, 2014'ten itibaren AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Çoktan, evli ve 3 çocuk babası.

Mesut Özarslan kimdir?

Mesut Özarslan, 1976'da Sivas'ta doğdu. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Özarslan, özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştı.

Mesut Özarslan, evli ve 3 çocuk babası.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Keçiören seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Turgut Altınok %63,7 oy oranı ile Keçiören belediye başkanı seçilmişti.

KEÇİÖREN’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Keçiören’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %63,7

İYİ Parti %30,9

SP %1,8

HDP %1,5


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