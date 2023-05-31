Karayolları Genel Müdürlüğü'nün İŞKUR işbirliği ile açtığı ilanda, 3 bin personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından adayların başvuruları tamamlandı. 7 Mayıs 2023 tarihinde başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, 30-31 Mayıs tarihlerinde kura çekileceği ve böyle asil ve yedek listeleri oluşturulacağı bildirildi.

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura tarihleri il il belli oldu. KGM 3 bin işçi alımına ilişkin noter kurası 30-31 Mayıs tarihlerinde illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

KGM CANLI KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi işlemleri 30 Mayıs Salı günü saat 10:00'da başlayacak. İlk olarak Adana iliyle başlayan kura çekimi sırasıyla Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya ve Ankara illerinden devam edecek. Bugün son olarak ise Kart ili için çekiliş yapılacak. Kura çekimi 31 Mayıs Çarşamba günü de devam edecek.

KGM İŞÇİ ALIMI CANLI KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, kura çekilişlerinin KGM Genel Müdürlüğü konferans salonunda yapılacağı bildirildi. Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin herhangi bir platform veya kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. KGM resmi sitesinde, kura çekilişleri için verilen ilanda şu ifadeler kullanıldı:

"İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)"

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.) ​ ​​

KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

80 Ağır Makine Yağcısı

37 Asfalt Usta Yardımcısı

20 Aşçı Yardımcısı

75 Aşçı

288 Atölye Usta Yardımcısı

144 Bakım İşçisi

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı

249 Bina ve Mal Bakıcısı

631 Düz İşçi

25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası

17 Elektrik Tesisatçısı

42 Elektronik Ustası

59 Greyder Operatörü

168 İş Makinası Operatörü

374 Kalifiye İşçi

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası

12 Makine Operatörü

7 Marangoz

15 Sıhhi Tesisatçı

591 Sürücü Operatörü

9 Traktör Operatörü

15 Vinç Operatörü

gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.







