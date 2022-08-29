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Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Konyaspor Fenerbahçe maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Fenerbahçe ile 46'ncı kez karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, Avrupa Arenasında aldığı yarayı, ligde göstereceği performans ile sergilemek istiyor. Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konya FB muhtemel 11'leri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor Fenerbahçe maçı CANLI: Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, muhtemel 11ler
Fenerbahçe Konyaspor maçı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'de oynanacak maçta Konyaspor'a konuk olacak. İlk maçta 7 puan toplayan ve özellikle hücum performansı göz dolduran sarı-lacivertliler, henüz yenilmeyen Konyaspor'u devirmeye çalışacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminindeki yenileme çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmedovic, Cekici, Pavicic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, Emre Mor, İrfan Can, Valencia

5 oyuncu kadroda yok

Fenerbahçe, son idmanı sabah yaptıktan sonra maçın oynanacağı Eskişehir’e gitti. SarıLacivertliler’de son çalışmada aldığı darbeyle sakatlanan ve kalçasında sertleşme oluşan İsmail Yüksek, sakatlığı devam eden Serdar Aziz ile idman eksiği bulunan King ve Bruma kafilede yer almadı. Berisha ise Jesus’un tercihiyle İstanbul’da bırakıldı. Geçen hafta Adana Demir maçında kulübede bekleyen ve süre alamayan Joao Pedro ise takımla birlikte Eskişehir’e gitti.
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