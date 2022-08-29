Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Fenerbahçe ile 46'ncı kez karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, Avrupa Arenasında aldığı yarayı, ligde göstereceği performans ile sergilemek istiyor. Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konya FB muhtemel 11'leri...

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