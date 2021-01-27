Koronavirüs Bakan Kocadan aşı açıklaması Sağlık ordumuz silahlandı büyüklerimiz koruma altında
TÜRKİYE

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Sağlık ordumuz silahlandı büyüklerimiz koruma altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Koca, alınan tedbirle vaka sayısında yüzde 80’e varan hızlı bir düşüş sağlandığını bildirdi. Bütün çabalara rağmen bu düşüşün yavaşladığını vurgulayan Koca, “5 bin-7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır” açıklamasında bulundu. Bakan Koca, 75 yaş için de yarın aşılamanın başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklenen mücadele gücü olan aşının uygulanabilir hale geldiğini hatırlatan Koca, “30 Aralık’ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü ‘Acil Kullanım Onayı’ verilerek yaygın aşılama dönemini başlatmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanemize gelerek ilk doz aşısını yaptırdı. Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız” dedi.

Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı artıyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 27 Ocak koronavirüs tablosu: Vaka sayısı artıyor

“Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir”

Bakan Koca, Bilim Kurulu’nun önerileri ile hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının tamamlandığını hatırlattı. Koca, “Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır” dedi.

“Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular”

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: İyileşenlerin sayısı 73 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: İyileşenlerin sayısı 73 milyonu geçti

Sağlık çalışanlara takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşların yerlerinde aşılamaları tamamlandığını belirten Bakan Koca, “Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi” açıklamasında bulundu.

“Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız”

Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandığını vurgulayan Koca, “Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler” dedi.

Bakan Koca, Türkiye’de aşı programında kullanılan inaktif aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozluk bölümünün hafta başında getirildiğini hatırlattı. Koca gerekli testlerin tamamlanmasından sonra aşıların kullanıma sunulacağının müjdesini verdi.

“Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir”

Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edildiğini belirten Koca şu ifadelere yer verdi:

“Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur.”

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabilecek dalgalanmalara yol açabileceğinin uyarısında bulunan Koca, “Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır” dedi.

Abone Ol Google News
Şampiyon Trabzonspor

Şampiyon Trabzonspor

​Bordo mavililer 2019-2020 sezonunu 2 kupayla tamamladı.
FED kararını açıkladı

FED kararını açıkladı

​Enflasyon ve istihdam vurgusu.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Askıya alındı

Askıya alındı

​Biden yönetiminden F-35 kararı.
Yüzde 80 azaldı

Yüzde 80 azaldı

Bilim Kurulundan 75 yaş için aşı kararı.

Süper Kupa <br>maçında olay karar

Süper Kupa
maçında olay karar

​Mücadelenin hakemleri kararlarıyla tepki çekti.
Uzay hamlesi

Uzay hamlesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü.
13 günde bir buçuk milyon

13 günde bir buçuk milyon

​Sağlık Bakanlığı, aşı olanların sayısını açıkladı.
Mesut Özil'e <br>kritik soru

Mesut Özil'e
kritik soru

​Mesut Özil, Milli Takım sorusuna cevap verdi.

Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Fırtına balığı sahile 60 metre uzaklıktaki balkona fırlattı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Fenerbahçe, Mesut Özil için imza töreni düzenledi.
Sütün bereketi Bingöl'de hayat veriyor: 1 milyar 115 milyon TL'lik Sütaş yatırımı kentin kaderini değiştiriyor
Ekonomi

Sütün bereketi Bingöl'de hayat veriyor: 1 milyar 115 milyon TL'lik Sütaş yatırımı kentin kaderini değiştiriyor

Sütaş’ın tarım, hayvancılık ve sanayiyi bir araya getiren entegre tesislerine, Karacabey, Aksaray ve Tire’den sonra bir yenisi daha ekleniyor. Bahar aylarında yapılacak açılışa hazırlanan Bingöl Entegre Tesisleri yatırımında hazırlıklar hızla devam ediyor. 1 milyar 115 milyon TL’ye mal olacak yatırım; Çiftlikler, Yem fabrikası, Süt Ürünleri Fabrikası, Yenilenebilir Enerji, Gübre Tesisleri ve Hayvancılık Eğitim Araştırma-Geliştirme Merkezi’nden oluşuyor.
Özdağ'a yapılan saldırıda 4 kişi daha gözaltında
Gündem

Özdağ'a yapılan saldırıda 4 kişi daha gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı fiziki saldırı ile ilgili olarak 4 şüpheli daha yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir." denildi.
Yargı reformu neleri kapsıyor?
Gündem

Yargı reformu neleri kapsıyor?

Kamuoyunun uzun zamandır beklediği, yargı reformunun detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan paylaştı. Reform paketinin, yaklaşık 128 kanunda değişiklik öngördüğünü belirten Özkan, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklerin işlerlik kazandırılması sağlanacak. Türkiye’de yaşayan gayrimüslim ya da farklı din ve inançta olan vatandaşlarımızın kendileri için kutsal sayılan ve ayinlerinin, bayramlarının olduğu günlerde resmi tatil getiriyoruz. Özel hayat da güvence altına alınacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.