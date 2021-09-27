Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan Hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan: Hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 30'lu ve 40'lı yaşlar arasında çok ağır hastalar geldiğini belirterek, "Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki 'Keşke aşılansaydık' çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan: Hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz
Prof. Dr. Sema Turan

Prof. Dr. Sema Turan, kış mevsimi öncesi koronavirüs salgınına karşı uyarıda bulundu.

Turan, özellikle kış aylarında kapalı mekanlarda bir araya gelindiğini hatırlatarak, "Havanın soğuması ile birlikte mekanlarda daha fazla zaman geçiriliyor. Zaten bu virüsler de kapalı mekanları seviyorlar ve hızla bireyler arasında bulaşa neden oluyorlar. Bu da önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Aslında kış aylarının en önemli etkisi bu yönde oluyor ve ayrıca virüsün de kendisini devam ettirmek adına uğradığı mutasyonlarda salgının ilerlemesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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"KORKUNÇ AKCİĞER TABLOLARI İLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"


Prof. Dr. Turan, şu anda salgın nedeniyle yoğun bakımların dolu olduğunu ve ağır hasta sayısının ciddi anlamda arttığını belirterek, şunları söyledi:
  • "Özellikle ölüm sayılarıyla da bunu görebiliyorsunuz. Bizim de yoğun bakımlarımız şu anda Covid-19 vakaları ile dolmuş durumda. Yoğun bakımda özellikle her yaş grubundan aşılanmamış bireyler var. Ama 20'li yaşlarla ileri yaş grubu geniş bir çerçevede. 30'lu ve 40'lı yaşlar arasında da çok ağır hastalar geliyor. Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki 'Keşke aşılansaydık' çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda yoğun bakımlarımızda her yaş grubundan hasta var; ama özellikle 20 ile ileri yaş grubunda çok sayıda hastamız var."

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"YÜZDE 30'U HATIRLATMA DOZU OLMAMIŞ KİŞİLER"

Prof. Dr. Turan, yoğun bakım servislerinde yüzde 90'ların üzerinde doluluk olduğunu vurgulayarak, "Burada yüzde 50-60 oranında aşısız grup var. Yaklaşık yüzde 30-35 oranında da çift doz koronavirüs aşısı olmuş; ama 3'üncü dozunu bir şekilde ihmal etmiş ya da geciktirmiş kişilerle karşı karşıyayız. O yüzden hatırlatma dozunun önemine de tekrardan vurgu yapmak istiyorum çünkü 2 dozunu olmuş kişiler aslında aşının olumlu etkilerini yaşamış kişilerdir ama 2 doz Sinovac sonrası 3'üncü aydan sonra hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor" diye konuştu.

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