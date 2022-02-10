Koronavirüs BioNTech 4 doz randevuları açıldı
TÜRKİYE

BioNTech 4. doz randevuları açıldı

Üçüncü doz BioNTech aşısından sonra üç ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı. Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
BioNTech 4. doz randevuları açıldı mı? 4. doz BioNTech kimler vurulabilir?
Arşiv

Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar için dördüncü doz randevuları açıldı. Daha önce çift doz BioNTech aşısı olanlar için 3. doz randevuları kasım ayında başlamıştı. Bu kapsamda, 3. doz aşısı üzerinden 3 ay geçenler için dördüncü doz randevuları açıldı.

  • Dördüncü doz BioNTech aşısı olmak isteyenlerin, Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi'nden randevu alması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son Temaslı Takibi Rehberi'ne göre, son 3 ay içerisinde hatırlatma dozunu olmuş kişiler bir vakayla temaslı olmaları durumunda karantinaya alınmıyor.

Son aşısı üzerinden 3 ay geçen kişiler ise, eksik aşılı kabul edilerek temaslı olmaları durumunda karantinaya alınıyor.
Film gibi

Film gibi

​17 yıldır anne olmak istiyordu: Aynı gün iki şey öğrendi.
İmparatorluğun zor yıllarının hükümdarı

İmparatorluğun
zor yıllarının hükümdarı

İkinci Abdülhamid devleti 33 yıl ayakta tutmayı başardı.
Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
'Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli'

'Faturayı ödemezse elektriği kesilmeli'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri.

Vatandaşın yüzde 60'ı devlet hastanelerinden memnun.

​Karnındaki bebek erkek olsun diye yaptıkları şey pes dedirtti.

Hesaplara yatacak en düşük ve en yüksek rakam.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.