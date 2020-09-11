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TÜRKİYE

Koronavirüsün bulaşma ihtimali WhatsApp sinyalleriyle mümkün mü?

WhatsApp sinyalleriyle koronavirüsün taşınması gündemde merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Biyofizik Uzmanı Prof. Dr. Göksoy, "WhatsApp, elektromanyetik ve cep telefonu sinyalleri gibi yöntemlerle bir yerden bir yere bir hastalığın, virüsün taşınması; günümüz özelinde Covid-19 virüsünün taşınması asla ve kesinlikle mümkün değil" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Prof. Dr. Cüneyt Göksoy, insanlarda hastalık meydana getiren mantar, parazit, virüslerin birer madde, cisim olduğuna işaret ederek, "Elle görülür, gözle görülür, yeterince büyütüldüğü zaman mikroskop altında görülen maddelerdir. Ve bunların hastalık oluşturabilmesi için fiziksel olarak; bir yüzeye tutunarak veya havada asılı olarak bir yerden bir yere taşınması gerekir.

DHA
  • Oysa günümüzde bilgisayarlarda zararlı yazılımlar olarak adlandırılan; esasında onlara da yayılma yöntemi olarak virüslere benzediği için 'virüs' deniyor. Ancak gerçekte günümüzdeki bu koronavirüs gibi hastalık meydana getiren virüslerle bir alakaları yok.

Dolayısıyla WhatsApp, elektromanyetik ve cep telefonu sinyalleri gibi yöntemlerle bir yerden bir yere bir hastalığın, virüsün taşınması; günümüz özelinde Covid-19 virüsünün taşınması asla ve kesinlikle mümkün değil" dedi.

'İSTER 3G İSTER 5G OLSUN BİR VİRÜS TAŞINMASI RİSKİ YOK'

  • Prof. Dr. Göksoy, özellikle Covid-19 gibi virüslerin sinyallerle değil hijyen kurallarının ihlal edilmesi sonucu elektronik cihazlarla yayılma ihtimali olduğunu bildirerek, şunları söyledi:
  • "Teknolojik cihazların kullanımında hijyenin ihlal edilmesi, cihazların elden ele geçirilmesi, kirli yüzeylere konması ve tekrar onu insanların eline alması gibi hijyenin ihlal edilmesi onları bir hastalık taşıma kaynağı haline getirebilir; ama taşıdığı sinyaller değil.
  • Whatsaap sinyalinden ve diğer elektromanyetik sinyallerden koronavirüs bulaşma ihtimali yok. 5G teknolojisi de buna dahildir. Bu 3G, 4G, 5G, GPS, GPRS, Bluetooht, Wifi gibi kavramların hepsi hava aracılığıyla, havadan elektromanyetik sinyallerin taşıyıcı olarak kullanılması suretiyle bilgi transferidir. Burada bir maddenin, molekülün taşınması gibi bir durum söz konusu değil. İster 3G olsun ister 5G olsun bir virüs taşınması riski yok. Ancak bu türden teknolojik cihazların hijyen kuralları ihlal edilerek kullanılmasının insanlarda hastalık oluşmasında ve hastalığın yayılmasında payı olduğu çok net" ifadelerini kullandı.

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