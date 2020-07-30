İşte bayram kuralları: Bakan Koca madde madde sıraladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 3 ay sonra ilk yüz yüze toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı ve Kurban Bayramı’nda bir kısıtlama olmadığını söyledi. Kurban Bayramı’nın hep birlikte vereceğimiz bir sınav olduğunu belirten Koca “Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak” dedi. Bayramda alınacak önlemleri üç farklı grupta madde madde anlattı. Koca birinci gruptaki önlemleri şöyle sıraladı: “Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır. Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır. 65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır. Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir. Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır. Maske, mesafe, el temizliğine dikkat edilmelidir.”,

OYNAT 01:37 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Kurban Bayramı'nda kısıtlama yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama gündeme getirilmemiştir. Bayramda işi öyle ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın' dedi. BiP'te paylaş

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65 YAŞ ÜSTÜ NAMAZA GİTMESİN

İkinci gruptaki önlemlerde Cuma ve Bayram namazları ile ilgili kurallar yer aldı. Koca şunları söyledi: “Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. Saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır. Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır. Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır. 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.” Koca, üçüncü grup tedbirleri de şöyle anlattı: “Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir. Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Bayram boyunca hasta ziyaretinden uzak durulmalı, el öpmek ve öptürmek, tokalaşmak, sarılmak bir sonraki bayrama ertelenmelidir.”

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İŞİ CİDDİYE ALALIM

Koca, şöyle devam etti: “Ramazan Bayramı’nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur. Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın. 11 Haziran’da olduğu gibi binin altına vaka sayısını çekmek 33 günümüzü almıştır. DSÖ’nün bu son günlerde uyardığı üzere, Eylül’de ikinci dalga başlangıcı ekonomiler açısından büyük risktir. Yatan hasta sayımızın artması, şu an hizmet verilebilen diğer hastalarımız için arzu edilmeyen sonuçtur. Salgınla mücadele bir ülkenin, tüm insanların katılımıyla gerçekleşir.”

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Doğu’da pik yeni başladı

Koca, ikinci dalga beklentisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor. İkinci dalga beklentisinin dünya genelinde olduğunu biliyoruz. Biz bu dönemi çok temkinli geçirmeliyiz. Şu dönemde 1. dalganın etkisinin hâlâ devam ettiğini, bazı illerimizde, İstanbul-İzmir gibi, pikini tamamladığını, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi illerimizde yer yer yeni başladığını, giderek arttığını görüyoruz.” Koca, yoğun bakım doluluk oranları ile ilgili olarak “Ankara’da yoğun bakımda doluluk oranımız yüzde 67. Standart yataklarımızın doluluk oranı ise yüzde 49. Solunum cihazlarının doluluk oranı ise yüzde 25. Şehir hastanelerindeki doluluk oranları ise, yoğun bakımlar yüzde 69, standart yataklar yüzde 32, solunum cihazları ise yüzde 16. Bu rakamlardan da, şehir hastaneleri dahil olmak üzere, bir sorun olmadığını ama her gün açıklanan rakamlarla giderek yoğun bakımdaki hasta sayılarımızın arttığını zaten söylüyoruz.”

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İllere göre eğitim düzeni

Bakan Koca “31 Ağustos’ta okullar açılacak mı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Geçen toplantıda ifade etmiştim. Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Bu eğitim uzaktan mı, hibrit eğitim tarzında mı, karma mı olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığımız ve Bilim Kurulu irtibat halinde. Gerektiğinde iller bazında o illere özel farklı yaklaşımlar da devreye girebilir. Burada önemli olan eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacak olması. Ama bunun ne şekilde olacağı 1-2 hafta içinde açıklaması daha net yapılmış olur.”

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Koca: Okullar 31 Ağustos'ta eğitime başlayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak' dedi. BiP'te paylaş

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65 yaş üstünün yasağı kalkıyor

Koca, 65 yaş üstü vatandaşların sabah 10.00-20.00 arasındaki sokaa çıkma kısıtlaması ile ilgili şunları söyledi: “Pandemi sürecinde kurallara uyma noktasında en çok hassasiyet gösterenler büyüklerimiz oldu. Kendilerine minnettarız. Onları ihmal etmedik. Bu dönemde büyüklerimizi bu salgından korumak için hassasiyet gösterme gayreti içinde olduk. Empati yaptığımızdan emin olsunlar. Bayram sonrası dönemde, erken dönemde bu kısıtlamaları kaldırmak noktasında Bilim Kurulu’nun bir önerisi var. Bayram sonrasında duyuruyu yapmış olacağız. Bayram döneminde biraz daha sabredelim.”

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OYNAT 01:12 Bakan Koca müjdeli haberi verdi: 65 yaş üstüne kısıtlama kalkıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, '(65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamalar) Bayram sonrası erken dönemde bunları kaldırma noktasında Bilim Kurulunun yaklaşımı var. Bayram sonrasında duyuruyu yapmış olacağız. Bayram döneminde biraz daha sabredelim' dedi. BiP'te paylaş

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Ağır hasta sayısı 542

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nun güncel verilerine göre, dün 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,4 oldu. Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nda bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek.” ifadesini kullandı.

Test kitlerinde doğruluk oranı %90’ın üstünde

Son günlerde medya ve sosyal medyada ortaya atılan iddialar olduğunu ifade eden Koca, “Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranının yüzde 40 olduğu ileri sürülüyor. Bu oran, gerçeğin yarısını bile ifade etmekten çok uzaktır. Doğru sonuç verme oranı yüzde 90’ın üzerindedir. İkinci bir ABD’li ilaç şirketinin ürettiği ilacın daha yaygın kullanılması amacıyla rüşvet verdiği iddia ediliyor. Bu itham ve iddialarla ilgili konu Bakanlığımızca da soruşturulmaktadır. Bir diğer konu ise Bakanlığımızdaki bazı yöneticilerin görevlerinden ayrılması ve görev değişikliğidir... Bunları aslı olmayan iddialarla ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum. Bunlar, Bakanlığın rutin işleyişi içinde doğaldır. Bazı görev değişimlerinin bir araya gelmesinin özel bir anlamı yoktur” diye konuştu.