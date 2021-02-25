Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca CHPnin ücretsiz aşı iddialarına yanıt verdi Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca CHP'nin ücretsiz aşı iddialarına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?

Sağlık Bakanı Koca CHP'nin ücretsiz aşı iddialarına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Yerinde karar dönemine geçilmesinin ardından gerçekleştirilen ilk toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşı iddialarına cevap veren Bakan Koca, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici firma aşıyı bedavaya bağışlar mı? Devlet sırlarını ifşa etmenin anlamı nedir? Eğer bununla ilgili bir sorun varsa sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi. Bizim vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok." ifadelerini kullandı. Aracı firma iddialarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Biz devlet olarak bütün görüşmeleri Sinovac ile yaptık. Aracı firmaya tek bir kuruş verilmedi." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Aşılama çalışmaları, salgındaki son durum ve koronavirüs kısıtlamalarının ele alındığı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu dönemin insanları olarak hep birlikte yeni bir hastalık dönemini tecrübe ediyoruz. Dünya başarılı bir sınav vermedi. Her ülke elindeki imkanlar nispetinde tedbirler almaya çalıştı. Biz de elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanmaya çalıştık ve ülkemizin ismini dahi duymamış insanlara buradaki salgınla iyi mücadele edildiğini gösterdik.

Bu mücadele yaşadığımız acıları, ödediğimiz ve belki de ödeyeceğimiz bedelleri ortadan kaldırmıyor. Virüsün hayatımızdan çıkacağı günlere dair umudumuzu hep güçlü tuttuk. Kurumsal ve toplumsal mücadelede temel mücadele karşı koşulları büyük ölçüde tesis edebildik. Bir yıllık mücadele sürecinde pek çok deneyim de kazandık.

Koronavirüs haritasında son durum güncellendi
FOTOĞRAF 38
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İlçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası...
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Koronavirüs haritasında son durum güncellendi
İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Hangi ilçelerde vaka sayısı alarm veriyor, hangilerinde risk nispeten daha düşük? İşte ilçe ilçe İstanbul ve Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası...

83 milyon olarak mücadelenin her boyutunda çok önemli tecrübeler edindik. Salgınla ve başka bir salgınla başa çıkabilmenin yolunu tıbbi olmaktan daha çok sosyal yönlü olarak gördük. Bugüne kadar sahne önünde Bilim Kurulumuz mücadelede önemli roller üstlendi. Hep karşınıza çıkmayan Toplum Bilimleri Kurulları ise sahne arkasında önemli işler gerçekleştirdiler.

Artık salgının sosyal hayata etkileri ile mücadeleye odaklanacağız

Artık normalleşmeyi önceleyen bir döneme geçiyoruz; yerinde karar dönemi. Artık salgının sosyal hayata etkileri ile mücadeleye de odaklanacağız. Bilim Kurulumuzca hazırlanan plan dahilinde bugüne kadar aşılama çalışmalarında 1,5 milyonu ikinci doz olmak üzere 8 milyon doz aşılama seviyesine ulaştık.

Aşıyı hazır temin eden ülkeler içinde en hızlı ve en çok aşılamayı başarmış durumdayız. Aşı temininde tüm ülkelerin önemli sorunlar ve aksaklıklar yaşadığı dönemde sistematik olarak aşı programını uygulasak da nüfusa oranla kat etmemiz gereken çok yol var.

Aşı kıtlığı yaşanan bir zamandayız

İlgi gören her ürünün temininde güçlük vardır. Deyim yerindeyse aşı kıtlığı yaşanan bir zamandayız. Aşılama programımızı anlık ve canlı olarak yayınlamaktayız. Bu açıklama üzerinden çeşitli değerlendirmeler yapılarak haklı haksız eleştiriler yapılabilmektedir.

Bugün aşıyı temin edebilirken yarın temin edilebileceğinin garantisini kimse veremez. Aşı tedariğinde her an aksaklık yaşanabilir, program kesintilere uğrayabilir. Bunu yaşamamanın tek yolu kendi aşımızı üretmektir.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı olanları uyardı: Aşı 42 gün sonra etkisini gösteriyor
OYNAT 01:20
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı olanları uyardı: Aşı 42 gün sonra etkisini gösteriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Tüm nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz' dedi.

Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altında

Bugün itibariyle tedarik ve planlama sorunumuz yok. Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır. Daha güvenli olanı kendi aşımıza sahip olmaktır. Bu konuda yapılabilecek eleştirileri eldeki imkanları en iyi şartlarda kullandığımızdan emin olarak değerlendirmenizi istirham ediyorum.

Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İkinci doz aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra aşılanmış oluyoruz. Yani ilk aşı olduğumuz günden 42 gün sonra. Tüm nüfusumuzun en az yüzde 60'ını aşılamadan aşı güvencesini elde etmiş olmuyoruz.

Tedbir halen en güçlü silahımız

Her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüse dikkat etmek zorundayız. Vaka sayılarındaki artış bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek. Tedbir halen en güçlü silahımız.

Geçtiğimiz haftalarda iller düzeyinde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını paylaşmaya başladık. Bu verileri her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz. Pozitif test oranı, yoğun bakım doluluk oranlarımız, entübe edilen hastalarındaki değişiklikler illerimizdeki risk durumunu belirlemektedir.

Risk durumlarına göre farklı iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabineye arz edeceğim. Güvenlik kuvvetleri gereken tedbirleri arttıracaktır. Ülkemizin bir an evvel normal koşullarına dönmesi için, milletimizin sağlık ve sıhhatini muhafaza için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı?
OYNAT 03:45
Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi ' iddiasına yanıt verdi. Koca, 'Muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Dünyada aşı savaşının yapıldığı dönemi yaşıyoruz. Aşı savaşının olduğu dünyada üretici firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?' dedi.


Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi: Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?

Ülkemize bedelsiz aşı geldiğiyle ilgili bir konuda açıklama yapacağımı söylemiştim. Muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması olmuştu biliyorsunuz. Dünyada aşı savaşının yapıldığı dönemi yaşıyoruz. Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Ülkeler arasında bunun ilişkileri etkileyebileceğini özellikle ücret ve benzeri noktalarda bunun ticari sır olarak kalmasını sözleşmeye de konduğunu, bu nedenle fiyatı özellikle söylememiştim. Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz demiştim. Bu iddiamın halen arkasındayım.

Bu ülkeler arası karşılıklı sözleşmeyle ticari sır olarak korunması gereken durumdu. Bunu çok rahatlıkla açıklayabilirdim. Rakamı söylediğimde bunu dünya fiyatlarından düşük olduğunu herkes biliyor olacaktı. Bu aşı başka devletlere de satılıyor. En ucuza satılan ülke Türkiye. Bu dönemde bu aşıyı teminat olmadan almayacağımızı ifade etmiştim. Yani bu aşı bağlantılarını çok erken yaptık. Faz 3 çalışması uygun çıkmamış olsaydı, Türkiye kendi yapması gereken tetkiklerden olumlu sonuç almamış olsaydı dolayısıyla bu aşıyı almamış olacaktık. Dolayısıyla teminatları garantiye aldık.

İddia şu; deniyor ki, üretici firma 1 milyon doz aşı üretti ve bu 1 milyon aşıyı Türkiye'ye aslında bedel almadan bağışladı. Ama distribütörü olan firma bunu DMÖ'ye fatura etti, yani devlete fatura etti. Üretici firmanın devlete bedelsiz verdiği aşıyı üretici firma fatura ederek devletten 12 milyon dolar para aldı. İddia bu.

Aşı savaşının olduğu dünyada üretici firma bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı? Bunun üzerin e biz firmaya dedik ki, sözleşmemiz gereği size vermemiz gereken bir bedel var, bunu ödüyoruz. böyle bir iddia var, bu nedir.

Firmanın bize cevabı; Bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık, bu nakit akış yönetimini sağlamak için biz distribütörümüz olan Sinovac firmasını temsil eden firmaya biz bedelsiz olarak verdik, ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık.

Bunu kim söylüyor? Üretici firma. Hani üretici firma Türkiye Cumhuriyeti'ne bağışlamıştı? Ayrıca bununla ilgili de vergileri dahil olmak üzere kurumlar vergisi dahil olmak üzere beyanı ve ödemesi yapılmış, vergiyle ilgili sorun yok. Bizim de verdiğimiz parayı firma 'ben aldım' diyor.

Hiçbir şekilde aracı firmaya 1 kuruş ilave verilmemiştir

Bir diğer konu, ısrarla aracı var mıydı, yok muydu? Biz devlet olarak Sinovac firmasıyla görüşmeler yaptık. Bu firmanın 10 yıldan fazla süredir tek distribütörü var. Bu firmanın Türkiye'deki ayrıca yetkilisi. Hem tek distribütörü hem tek yetkilisi. Dolayısıyla biz bütün görüşmeyi Sinovac firmasıyla yaptık. Hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar 1 kuruş ilave verilmemiştir.

Vatandaşın zihni niye bulanıklaştırılıyor?

Bu nasıl bir ticari yaklaşım? Biz aşıda firmanın kendisiyle direk yaptık. Türkiye'deki distribütörü daha önce bu belgeyi sunmuştum. Firma o zaman da ifade etmişti. Görüşmeler bizimle yapıldı, Sağlık Bakanlığı pazarlık sürecini bizimle götürdü. Ticari ilişkiyi biz sağladık, ama distribütör lojistik hizmetleri yapmak için devrede olan bir firma. Bunun için ekstra ücret ödemiyoruz. Vatandaşın zihni niye bulanıklaştırılıyor. Özellikle ben siyasi arenaya çekmek istemedim, son derece direndim. Özellikle devletler düzeyinde korunması gereken ve devamında aşı sürecinin gelişini etkileyebilecek herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde, ülkeler arası hassas noktaları gündeme getirerek aşının gelişinde etkili olmayalım.

Sayın muhalefet lideri telefon açıp sorabilirdi

Biz diğer firmalarla da görüşüyoruz. Erişebildiğimiz her aşıya erişip vatandaşımızı aşıyla buluşturmak istiyoruz. Biz faz 3 çalışmalarına başladığımız, sonuçlarını bildiğimiz aşıyla sözleşmemizi yaptık. Şu anda elinde 15 milyon aşı olan Avrupa ülkesi çok az. Peki bu aşın gelişini etkilemek için niye uğraşıyoruz? Devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz? Eğer bununla ilgili varsa sorun sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi, böyle bir durum var, bana sorulabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı. Bizim vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Bir aşıyı ucuza alıyoruz, iki bu aşıya erişim için her imkanı kullanıyoruz. Önümüzdeki aylar daha yoğun aşıya ulaşacağımızı söyleyebilirim.

83 milyon vatandaşımızı eşit davranarak birlikte mücadele ederek bizim salgını sürdürmemiz ve başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Siyasi arenaya taşımama noktasında direnmeye devam ediyor olacağım, kararlı olmaya devam ediyor olacağım. Vatandaşımızın zihinlerine bulandırmak isteyenlere de vatandaşımıza olanın ne olduğunu açıklıkla izah ediyor olacağım."

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