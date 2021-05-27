Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Koca: Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim​
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim" ifadelerini kullandı.

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