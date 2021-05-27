​Sağlık Bakanı Koca: Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Koca, "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim" ifadelerini kullandı.

Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim. pic.twitter.com/7Enohe4nH1 REKLAM May 27, 2021

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