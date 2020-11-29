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Koronavirüs Sivasta eğitimle ilgili yeni karar Anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
TÜRKİYE

Sivas'ta resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Sivas'ta eğitimle ilgili yeni karar: Anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Salih Ayhan başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020-04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

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