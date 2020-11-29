Sivas'ta eğitimle ilgili yeni karar: Anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Dünya

TİKA Kerkük'te Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanlar ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'ndan (TİKA) bir heyet, Irak'ın Kerkük kentinde Osmanlı döneminden kalan tarihi mekanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Restorasyonu TİKA tarafından yapılan Kerkük Kayseri Çarşısını ziyaret ettiklerini belirten TİKA Ortadoğu ve Afrika Daire Başkanı Bülent Korkmaz, Kerkük Kalesi, Nakışlı Minareli Cami ve Osmanlı kışlasında da incelemelerde bulunduklarını kaydetti.