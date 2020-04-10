Koronavirüs Sultan 2 Abdülhamit Han yaptırmıştı Pandemi hastanesi oluyor
TÜRKİYE

Sultan 2. Abdülhamit Han yaptırmıştı: Pandemi hastanesi oluyor

Sultan 2. Abdülhamit Han yaptırmıştı: Pandemi hastanesi oluyor

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi.
Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi.

Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak. Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından koronavirüs hastalarına hizmet verecek.

Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor. Hastane ve çevresinde çalışmalar yapılıyor. Hastanedeki son durum havadan da fotoğraflandı.

Sultan 2. Abdulhamit Han yaptırmıştı: Pandemi hastanesi oluyor
FOTOĞRAF 15
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Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak.
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Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından koronavirüs hastalarına hizmet verecek.
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Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor.
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Hastane ve çevresinde çalışmalar yapılıyor. Hastanedeki son durum havadan da fotoğraflandı.
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Sultan 2. Abdulhamit Han yaptırmıştı: Pandemi hastanesi oluyor
Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.
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