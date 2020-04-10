Sultan 2. Abdülhamit Han yaptırmıştı: Pandemi hastanesi oluyor
Sultan 2. Abdülhamit Han yaptırmıştı: Pandemi hastanesi oluyor
Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi.
Arnavutköy Hadımköy'de Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olacak. Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından koronavirüs hastalarına hizmet verecek.
Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor. Hastane ve çevresinde çalışmalar yapılıyor. Hastanedeki son durum havadan da fotoğraflandı.