Sultan 2. Abdülhamit Han yaptırmıştı: Pandemi hastanesi oluyor

Ekonomi

ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği

ASELSAN, yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.