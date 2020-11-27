Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Tramvayda maske tartışması Kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüdü, Neyin peşindesin? diye bağırdı
TÜRKİYE

Tramvayda maske tartışması: Kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüdü, 'Neyin peşindesin?' diye bağırdı

İstanbul'da Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında maskesini burnunun altında bulunduran yolcu, kendisini uyaran diğer yolcunun montundan tutarak “Neyin peşindesin?” diye bağırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Maske tartışması vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Maske tartışması vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı.

Antalya'da otobüste başlayan maske tartışması karakolda bitti: Arsız adam yolcuları otobüsü kaçırmakla tehdit etti
OYNAT 01:34
Antalya'da otobüste başlayan maske tartışması karakolda bitti: Arsız adam yolcuları otobüsü kaçırmakla tehdit etti
Antalya'da halk otobüsü içerisinde maskesini kurallara uygun şekilde takmayan iki yolcu, diğer yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförü, tartışmanın büyümesi ve ikilinin uyarılara rağmen maske takmaması üzerine otobüsü durdurarak kilitledi, olay yerine polis çağırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, maskesini düzgün takmayıp yolcularla tartışmayı sürdüren erkek şahıs, bir ara “Bu maske mi seni kurtaracak” diyerek eline aldığı maskeyi otobüs içerisine fırlattı. Şahıslar polisin gelmesiyle karakola götürüldü.


Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

İstanbul'da otobüste maske tartışması: Şoför, maske uyarısı yapan kadın yolcunun üzerine yürüdü
OYNAT 00:00
İstanbul'da otobüste maske tartışması: Şoför, maske uyarısı yapan kadın yolcunun üzerine yürüdü
İstanbul'da maske takmayan otobüsü sürücüsü ile yolcu kadın arasındaki tartışma kameraya yansıdı. Yolculardan bir kadının ''maskenizi takar mısınız' uyarısı üzerine sürücü 'yürü git işine' diyerek cevap verdi. Yolcu kadın takması konusunda ısrar edince şoför aracı durdurup, kabininden çıkarak yolcunun üzerine doğru yürüyüp ''bu otobüsten ineceksin' diye bağırdı. Otobüsten indirilmek istediğini belirten kadın İBB Beyaz masaya şikayette bulundu.


Abone Ol Google News
Sosyal medya bu ayıbı konuşuyor

Sosyal medya bu ayıbı konuşuyor

​ODTÜ'lü araştırma görevlisi engelli vatandaşla dalga geçti.
Yoğun bakıma alındı

Yoğun bakıma alındı

​Teknik direktör Yılmaz Vural'dan endişelendiren haber.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere mecburuz ve alacağız

"​Tedbirler almaya mecburuz ve alacağız."

Saatlerce kuyrukta beklediler

Saatlerce kuyrukta beklediler

Koronavirüs unutuldu, indirim nedeniyle AVM'ler doldu.

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

Malatya ve çevresinde şiddetli deprem

​Çevre illerden de hissedilen deprem 4,7 büyüklüğünde.

30 yıl önce bugünleri tarif etti

30 yıl önce bugünleri tarif etti

'​Türkiye'nin güçlenmesi Azerbaycan'ın kaderini değiştirecek'.

Savcılık<br>harekete geçti

Savcılık
harekete geçti

Almanya Yunanistan korsanlığına soruşturma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.