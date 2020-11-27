Tramvayda maske tartışması: Kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüdü, 'Neyin peşindesin?' diye bağırdı

Olay, dün öğle saatlerinde Cevizlibağ-Eminönü tramvay hattında meydana geldi. Gülhane durağında bir yolcu, tramvayda maskesi burnunun altında yolcuyu konuda uyardı. Yolcu uyarıya tepki gösterdi.

Cep telefonu ile kaydedilen olayda yolcu, uyarısını sürdüren diğer yolcunun montunu bir ara çekerek, “Sen neyin peşindesin?” diye bağırmaya başladı.

OYNAT 01:34 Antalya'da otobüste başlayan maske tartışması karakolda bitti: Arsız adam yolcuları otobüsü kaçırmakla tehdit etti Antalya'da halk otobüsü içerisinde maskesini kurallara uygun şekilde takmayan iki yolcu, diğer yolcuların tepkisini çekti. Otobüs şoförü, tartışmanın büyümesi ve ikilinin uyarılara rağmen maske takmaması üzerine otobüsü durdurarak kilitledi, olay yerine polis çağırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, maskesini düzgün takmayıp yolcularla tartışmayı sürdüren erkek şahıs, bir ara “Bu maske mi seni kurtaracak” diyerek eline aldığı maskeyi otobüs içerisine fırlattı. Şahıslar polisin gelmesiyle karakola götürüldü. BiP'te paylaş

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Uyarılarda bulunan yolcu, diğer yolcuların araya girmesi ile vagonun diğer tarafına uzaklaştırırken, diğer yolcunun maskesini yine düzeltmediği görüldü.

